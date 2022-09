Na co do teatru we wrześniu 2022?

eWejściówki.pl

Chociaż lato się już kończy, to zbliża się najlepszy czas w roku. Dlaczego? Rozpoczyna się nowy sezon teatralny. Oznacza to, że w repertuarach pojawia się coraz więcej sztuk. Dlatego we wrześniu jest w czym wybierać.

Co więc najlepiej zobaczyć w tym miesiącu? Zachwycające spektakle obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Podarujcie sobie wyjątkowe chwile spędzone podczas przezabawnych komedii i angażujących dramatów. Wspaniałe tytuły znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl.WARSZAWA. Jeśli chcielibyście zaplanować perfekcyjne wyjście z przyjaciółmi, sprawdźcie repertuar Och-Teatru. We wrześniu zobaczycie tam kultowe komedie, takie jak "Prapremiera dreszczowca", "Słoneczni chłopcy", "Lily" i "Casa Valentina". Słynne, humorystyczne sztuki grają też w Teatrze Capitol. W tym miesiącu na scenie można podziwiać prawdziwe klasyki, m.in. "Alibi od zaraz", "Kiedy kota nie ma...", a także "O co biega?". Niezwykle bogaty jest też repertuar Teatru Ateneum. Podczas dramatu psychologicznego "Merylin Mongoł" można zobaczyć w akcji wybitną aktorkę, Agatę Kuleszę, a przedstawienie "Ojciec" zachwyci Was fabułą oraz wspaniałą grą aktorską m.in. Mariana Opani i Magdaleny Schejbal. Natomiast osobom, które poszukują niebanalnych przygód, polecamy nietuzinkowy spektakl "#Na_Dorosłego" teatru Potem-o-tem, który odbędzie się w... tajnej lokalizacji.Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. We wrześniu fenomenalny repertuar przygotował dla Was np. Teatr Ludowy. Wśród spektakli znalazły się zarówno fantastyczne komedie, jak i poruszające dramaty. Na scenie możecie obejrzeć pełne humoru sztuki, takie jak "Kolacja dla głupca" lub postawić na poruszające dramaty, m.in. "Prezydentki" lub "Iwona, Księżniczka Burgunda". A jeśli chcielibyście zanurzyć się w biograficzną opowieść o słynnej malarce, Fridzie Kahlo, zobaczcie "Fridę" w Teatrze Współczesnym w Krakowie. Ale to nie wszystko! Miłośnikom teatru polecamy wybrać się też do Teatru im. Juliusza Słowackiego. Wystawiane tam sztuki wciągają i skłaniają do przemyśleń. Obejrzycie tam słynne przedstawienia, takie jak "Pani Bovary. Możliwa historia.", "Balladyna" i "Zimowla".Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. Jeśli spędzacie wrzesień we Wrocławiu, nie oddalajcie się zbytnio od genialnego Wrocławskiego Teatru Komedia. Bo w repertuarze znajdziecie przezabawne i kultowe spektakle w doskonałej obsadzie aktorskiej. W tym miesiącu zachwycą Was popularne na całym świecie przeboje komediowe - "Pomoc domowa" i "Rubinowe gody". Jeśli podczas wakacji stęskniliście się za porządną dawką kultury, znajdziecie ją też we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Marii i Edmunda Wiercińskich. Na scenie możecie zobaczyć nie tylko uwielbiane przez publiczność przedstawienia, takie jak ""Kobieta i życie", "Miejski ptasiarz" i "Wyskubki", lecz również długo wyczekiwaną premierę "Syrena. Anatomia miłości".Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ POZNAŃ. A czego spodziewać się w Poznaniu? Przede wszystkim polecamy wybrać się do Teatru Nowego. Repertuar jest wyjątkowo bogaty i oferuje rozmaite sztuki. Wśród nich znajdziecie m.in. kultową komedię "Czerwone nosy", tragedię "Prezydentki" i doskonałe dramaty, takie jak "Krzycz. Byle ciszej" i "Alte hajm/stary dom". Nie można zapominać, że w Poznaniu znajduje się też doskonały Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, w którym obejrzycie widowiskowy balet "Ber" oraz spektakularny koncert "MESSA DA REQUIEM G.Verdi".Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie TUTAJ