Kreatywne sposoby zabawy klockami LEGO

Materiał partnera

Klocki LEGO to chyba najbardziej znane klocki na świecie. Od dziesiątek lat cieszą się niegasnącą popularnością, podbijając serca dzieci na całym świecie. Kolorowe, plastikowe klocki z charakterystycznymi "dołkami" i "guziczkami" niezmiennie cieszą wszystkich budowniczych, i młodszych, i starszych.

Były sobie klocki

LEGO i superbohaterowie

Klocki LEGO - niekończąca się przygoda

Klocki LEGO to nie tylko budowanie - kreatywne sposoby zabawy

Dawno, dawno temu, w latach 30 ubiegłego wieku, w malowniczej duńskiej wiosce, w warsztacie stolarskim rozpoczyna się historia tych niezwykłych klocków. Właściciel stolarni Ole Kirk Christiansen początkowo produkuje drabiny i inne drewniane przedmioty, w tym zabawki. To właśnie zabawki sprzedają się najlepiej, a więc wkrótce stają się podstawą jego pracy. Warsztat i wyroby zyskują nową nazwę - LEGO, od słów Leg Godt, czyli "baw się dobrze". Co ciekawe, po łacinie Lego oznacza "łączyć ze sobą", ale też "uczyć się". Wszystkie te określenia świetnie pasują do zabawy klockami, które ostatecznie powstaną wiele lat później, i których popularność przejdzie najśmielsze oczekiwania. Klocki LEGO znane obecnie są jedyne w swoim rodzaju. Ich oryginalność i wysoka jakość sprawia, że żadne inne klocki nie są w stanie im dorównać.Z biegiem lat firma ewoluowała, korzystając z coraz nowszych technologii w produkcji klocków. Pojawiły się klocki o różnej wielkości przeznaczone dla odpowiedniego wieku dziecka, m.in. duże klocki LEGO Duplo dedykowane najmłodszym. Powstały zestawy tematyczne dla dzieci, a także specjalne zestawy konstrukcyjne dla dorosłych.LEGO wypuściło kilkadziesiąt serii inspirowanych kultowymi filmami i grami, a do klocków dołączyły gadżety i mini ludziki. Ogromnym powodzeniem cieszy się LEGO Batman , Superman, Harry Potter i wiele innych znanych postaci. Popularne są także serie klocków dla dziewczynek, takie jak LEGO Friends czy LEGO z księżniczkami Disneya. Przede wszystkim jednak klocki są uniwersalne, a więc po takie same zestawy sięgają chętnie i chłopcy, i dziewczynki.Budowanie z klocków LEGO daje ogromną radość i satysfakcję. Dziecko uczy się samodzielności, rozwija kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Ponadto, mały budowniczy ćwiczy motorykę, koncentrację i cierpliwość. Tworzenie obiektów z klocków LEGO wspólnie z mamą lub tatą zacieśnia więzi rodzinne, pozwala na spędzenie czasu razem, uczy pracy zespołowej. Jest to także dobry moment na opowieści o superbohaterach występujących w różnych zestawach. LEGO Marvel to niekończąca się przygoda inspirowana najsłynniejszymi komiksami na świecie. Każdą budowlę można dowolnie modyfikować, a zestawy łączyć ze sobą. LEGO Spiderman i LEGO Ninjago w jednym świecie? Dlaczego nie?! Pomieszanie ze sobą filmowych postaci, a także ich cech i umiejętności może być doskonałą zabawą.Kreatywna zabawa z LEGO wspomaga rozwój malucha i daje dużo radości. Klocki LEGO są uniwersalne i można je wykorzystać nie tylko do budowania obiektów. Większe klocki świetnie sprawdzą się jako... mebelki w domku dla lalek. Młodsze dziecko może z nich również zrobić zabawkowe talerzyki i filiżanki. Można z nich wyczarować ulice, samochody, plac zabaw, zwierzęta i mnóstwo innych rzeczy, bo dziecięca wyobraźnia nie ma granic.Na większych klockach można ćwiczyć liczenie, a także czytanie - układając z nich litery. Można też nakleić na nie słowa i wykorzystać w różnych grach, wspomagających naukę i spostrzegawczość. Wszystko zależy od wieku dziecka, a co się z tym wiąże - etapu jego rozwoju. Dzięki takiemu rozwiązaniu klocki LEGO towarzyszą dziecku od najmłodszych lat, a wraz z jego dorastaniem zmienia się tylko forma zabawy.