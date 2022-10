Na co do teatru we październiku 2022?

eWejściówki.pl

Za co kochacie jesień? My przede wszystkim za bogaty repertuar teatralny. Sezon trwa w najlepsze, dlatego jest to doskonały moment na obejrzenie spektaklu.

Co więcej, w październiku robi się coraz chłodniej, a spędzenie wieczoru na przytulnej i komfortowej widowni jest wyjątkowo przyjemne.A na co do teatru najlepiej wybrać się w tym miesiącu? Niebanalne sztuki znajdziecie w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Klimatyczne dramaty, a także rozmaite komedie znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl.WARSZAWA. Szukacie zabawnych komedii? Wybór jest tak szeroki, że trudno zdecydować jaką sztukę zobaczyć. Miłośnicy spektakli skłaniających do refleksji śmiało mogą wybrać się do Teatru Ateneum. Tak grane są przezabawne "Uciekinierki" oraz "Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej", a także doskonałe tragikomedie, m.in. "Dzień Świra", "Ojciec" i "To wiem na pewno". Wyjątkowy spektakl możecie obejrzeć w kultowym TR Warszawa. To "Rodzina", podczas której na scenie wystąpią aktorzy z niepełnosprawnościami. Przezabawne komedie obejrzycie też w Teatrze Rampa. W repertuarze znajdziecie uwielbiane przez publiczność przedstawienie "Miłość jako jednostka chorobowa". Odbędzie się też długo wyczekiwana premiera "W grobie się nie mieści". A jeśli jesienny wieczór chcielibyście spędzić w nastroju zadumy, wybierzcie klimatyczne dramaty, m.in "Wstyd" w Teatrze Współczesnym", "Taśmę" Teatru WARSawy, lub adaptację słynnego thrillera w Och-Teatrze "Dziewczyna z pociągu".Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. Spędzacie październik w Krakowie? To macie szczęście, bo na scenach widnieją tytuły, które trzeba zobaczyć. Przede wszystkim warto wybrać się do Teatru Łaźnia Nowa, w którym obejrzycie nowy spektakl "Strach i nędza 2022". I to nie wszystko, bo w tym miesiącu odbywają się niesamowite premiery, np. "Wina Kupidyna" Teatru Współczesnego w Krakowie oraz "Viagra i chryzantemy" Teatru Praska 52. Możecie postawić też na sprawdzone, teatralne hity, takie jak dramat autorstwa Doroty Masłowskiej "Inni ludzie" w Teatrze BARAKAH, "Imię róży" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie lub "Trzy siostry" teatru sztuka na wynos.Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. We Wrocławiu jak zwykle się dzieje. Dla miłośników tematyki dystopijnej, Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich przygotował coś specjalnego. To spektakl "Kongres Futurologiczny", podczas którego przeniesiecie się do przeszłości. Jeśli jednak chcielibyście zrelaksować się podczas humorystycznej komedii, zajrzyjcie do Teatru Polskiego we Wrocławiu, bo znajdziecie tam przedstawienia, które poprawiają humor i bawią do łez, m.in kultowe "Filadelfijska opowieść", "Mayday" i "Kasta la vista". Jednak znajdziecie tam również poruszające dramaty, takie jak "Skin Hunger" i "Pani K patrzy na morze". W październiku we Wrocławiu możecie też obejrzeć produkcję warszawskiego Teatru Kamienica "Kobieta, która ugotowała męża" w Sali Koncertowej Radia Wrocław.Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ POZNAŃ. W tym miesiącu do Poznania zawita warszawski teatr Garnizon Sztuki. W Auli ARTIS obejrzycie ich doskonałą produkcję - tragikomedię "Niepamięć". Natomiast jeśli macie ochotę na komedię, która rozbawi Was do łez, w Kinie Teatru Apollo aktorzy zagrają komedię "Lista męskich życzeń". Tym, którzy chcieliby zanurzyć się w dramatyczne opowieści, polecamy wybrać się do Teatru Nowego, w którym obejrzycie wspaniałe historie, m.in. " Dziewczynka z za/przyszłość boli tylko raz", "Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk" lub "Chciałbym nie być".Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie TUTAJ