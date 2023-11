Black Friday w teatrze. Łap zniżki do 70%

eWejściówki.pl

Co powiecie na Black Friday w teatrze, muzeum, na koncercie lub festiwalu? Czarny Piątek to wspaniała okazja, żeby zaplanować niepowtarzalny czas z przyjaciółmi, rodziną lub drugą połówką - nie wydając jednocześnie mnóstwa pieniędzy.

Black Friday - jak długo trwa promocja?

W tym roku możecie liczyć aż na, na które kupicie bilety w cenie obniżonej nawet o 70%. Kody rabatowe na bilety będą aktywne od piątku 24 do poniedziałku 27 listopada 2023 roku.Do akcji portalu kicket.com (dawne eWejściówki.pl) w tym roku dołączyło ponad 60 instytucji kultury, które obniżyły ceny biletów o 30%, 50%, a nawet 70%. Dzięki temu możecie zobaczyć wyjątkowe wydarzenia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu (i wielu innych miastach) w naprawdę atrakcyjnych cenach.Instytucje kultury oferują znacznie więcej niż tylko Black Friday, ponieważ promocja będzie aktywna nie tylko w piątek - potrwa przez kilka dni, aż do poniedziałku. Bilety na spektakle, wystawy i koncerty w obniżonych cenach możecie kupić od 24 do 27 listopada.Nie czekajcie jednak do ostatniej chwili. Liczba biletów jest ograniczona, a co więcej, poprzednie akcje Black Weekend pokazały, że promocyjne bilety rozchodzą się w mgnieniu oka.Ceny biletów obniżyło mnóstwo teatrów, ale też klubów muzycznych i innych instytucji kultury w Warszawie. Są to m.in.: STUDIO teatrgaleria, TR Warszawa, Teatr Capitol, Teatr Sabat, Teatr Druga Strefa, Teatr IMKA, Teatr Ateneum, Teatr Powszechny, Winomalowanie, Wino-Grono.art, Pardon, To Tu, Teatr Maskarada, Teatr Żydowski, Teatr Rampa, Teatr Soho, Potem-o-tem, Muzyka jest dla wszystkich, Garnizon Sztuki, Teatr Komedia, Teatr XL, Teatr WAM, Fryderyk Concert Hall, Kolektyw światowe kobiety, lokalni mężczyźni, Teatr Warsawy, Teatr Collegium Nobilium, Scena Relax, Muzeum Życia PRL, Voces Gaudii, Teatr Scena 96, Komuna Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury i Chopin Point.Krakowskie instytucje również mają dla Was mnóstwo promocyjnych biletów. Największą zniżkę, bo aż 70% oferuje Dom Komedii. Które jeszcze miejsca oferują promocje? To najpopularniejsze miejscówki w Krakowie, m.in.: Teatr Barakah, Szkoła Komedii, Teatr Przypadków Feralnych, Teatr Bez Rzędów, Grupa Improwizacyjna Jakkolwiek, Adrian Mitoraj, Teatr Bakałarz, Teatr Łaźnia Nowa, Teatr KTO, Wino-Grono.art, Teatr Czarny, Marcin Zbigniew Wojciech STAND-UP, Teatr Capitol na wyjeździe, Scena Supernova, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Krakowski Teatr Iluzji, Teatr Loch Camelot, Galeria Teatralna, Teatr Praska 52, Teatr Współczesny i Teatr im. Juliusza Słowackiego.Jak spędzić wyjątkowy czas we Wrocławiu i nie wydać przy tym mnóstwa pieniędzy? Zobaczcie oferty, które proponują wrocławskie instytucje kultury. Są to: Wrocławski Teatr Współczesny, ATM Scena na Bielanach, Wino-grono.art, Teatr Capitol na wyjeździe i Vertigo Jazz Club.Do Łodzi opłaca się przyjechać nawet z drugiego końca Polski. Bo promocje na Black Friday są naprawdę niesamowite. Zniżki znajdziecie między innymi w instytucjach takich jak Wino-Grono.art, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Teatr Capitol na wyjeździe, Akademia Muzyczna w Łodzi i Teatr Kamila Maćkowiaka.Do tegorocznej akcji Black Weekend dołączyły teatry, w których możecie obejrzeć jedne z najwspanialszych spektakli w Polsce. To znakomity Teatr Wybrzeże oraz komediowy Teatr Capitol na wyjeździe. Dodatkowo, mamy dla Was zniżkę od Wino-Grono.art.To jeszcze nie koniec miejsc, do których kupicie tańsze bilety. Promocję znajdziecie też w Operze Lubelskiej w Lublinie, Teatrze Muzycznym w Toruniu, Impro Silesia w Katowicach oraz na wydarzenia Wino-Grono.art w Poznaniu, Gdyni, Katowicach, Szczecinie, Bydgoszczy i Gliwicach, show Iluzjonisty Adriana Mitoraja w Katowicach i spektakle Teatru Capitol na wyjeździe w Katowicach, Pruszkowie, Opocznie, Grójcu, Koszalinie, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Mazowieckim, Sieradzu, Puławach, Kutnie i Zielonej Górze.Mamy też niesamowite propozycje dla fanów muzycznych festiwali. Przy zakupie dwóch karnetów na Olsztyn Green Festival otrzymacie 10% zniżki. Natomiast karnety z polem namiotowym na 5 dni na Obra Festival w Gorzycy (festiwal muzyki elektronicznej) otrzymacie w cenie -20%.