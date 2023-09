Na co do teatru? Najpopularniejsze spektakle teatralne we wrześniu 2023

eWejściówki.pl

Chociaż lato się już kończy, to zbliża się najlepszy czas w roku. Dlaczego? Rozpoczyna się nowy sezon teatralny! Oznacza to, że w repertuarach pojawia się coraz więcej spektakli. Dlatego we wrześniu jest w czym wybierać.

Co więc najlepiej zobaczyć w tym miesiącu? Zachwycające sztuki obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Podarujcie sobie wyjątkowe chwile spędzone podczas przezabawnych komedii i angażujących dramatów.WARSZAWA. Jeśli chcielibyście zaplanować perfekcyjne wyjście z przyjaciółmi, sprawdźcie repertuar Och-Teatru. We wrześniu zobaczycie tam kultowe komedie, takie jak "Oszuści", "Wspólnota mieszkaniowa" i "Casa Valentina". Słynne, humorystyczne sztuki grają też w Teatrze Capitol. W tym miesiącu na scenie można podziwiać prawdziwe klasyki, m.in. "Małżeństwo to morderstwo", "Kiedy kota nie ma...", a także "A mi to rybka!". Niezwykle bogaty jest też repertuar Teatru Ateneum. Znajdziecie w nim m.in. największy hit ostatniego sezonu "To wiem na pewno", podczas którego zobaczycie w akcji m.in. wybitną aktorkę, Agatę Kuleszę oraz spektakl "Ojciec", który zachwyci Was fabułą oraz wspaniałą grą aktorską m.in. Mariana Opani i Magdaleny Schejbal. Natomiast osobom, które poszukują niebanalnych przygód, polecamy nietuzinkowe spektakle teatru Potem-o-tem, m.in. "20 lexusów na czwartek" i "Nie do powiedzenia". Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie tutaj.KRAKÓW.Spędzacie wrzesień w Krakowie? To macie szczęście, bo na scenach wystawiane są sztuki, które trzeba zobaczyć. Przede wszystkim warto wybrać się do Teatru Łaźnia Nowa, w którym obejrzycie wstrząsający i wyjątkowo emocjonalny spektakl, który doceniła publiczność z całej Polski "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" oraz pełen gniewu monodram "Byk". We wrześniu fenomenalny repertuar przygotował dla Was też Teatr Ludowy. Wśród spektakli znalazły się m.in. fantastyczne komedie, takie jak "Kolacja dla głupca", "Sztuka" i "Boska". We wrześniu polecamy wybrać się też do Teatru im. Juliusza Słowackiego. Obejrzycie tam słynne przedstawienia, takie jak "Romeo i Julia", "Chory z urojenia" i "Simona K. wołająca na puszczy". Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie tutaj.WROCŁAW. Jeśli spędzacie wrzesień we Wrocławiu, nie oddalajcie się zbytnio od genialnego Wrocławskiego Teatru Komedia. Bo w repertuarze znajdziecie przezabawne i kultowe spektakle w doskonałej obsadzie aktorskiej. W tym miesiącu zachwycą Was popularne na całym świecie przeboje komediowe - " Edukacja Rity" i "Rubinowe gody". Jeśli podczas wakacji stęskniliście się za porządną dawką kultury, znajdziecie ją też we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Marii i Edmunda Wiercińskich. Na scenie możecie zobaczyć uwielbiane przez publiczność przedstawienia, takie jak "Kobieta i życie", "Trąbka do słuchania", "Chamstwo" i "Woda w usta". Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie tutaj.POZNAŃ. A czego spodziewać się w Poznaniu? Przede wszystkim polecamy wybrać się do Teatru Nowego. Repertuar jest wyjątkowo bogaty i oferuje rozmaite sztuki. Wśród nich znajdziecie m.in. słynny dramat kryminalny "Woyzeck" Büchnera, a także wielowarstwową sztukę "Alte hajm/stary dom". Jeśli macie ochotę na komedię, nie zawiedzie Was Teatr Komedia - ... mój teatr w Poznaniu. Wśród spektakli znajdziecie m.in. "Zapalniczkę", "Niedźwiedzia", a także kilka wydarzeń dla najmłodszych widzów. Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie tutaj.