Na co do teatru czyli najpopularniejsze spektakle teatralne w kwietniu 2023

Nowy rok to oczywiście nowości w teatrze. Jeśli zastanawiasz się, na co do teatru najlepiej się wybrać, to mamy dla Ciebie coś ekstra. W styczniu odbywa się mnóstwo premier, które kuszą fabułą, obsadą aktorską i scenografią. Które z nich warto obejrzeć?

pękają w szwach. Na afiszach znajdziecie znakomite spektakle. Miłośnikom komedii polecamy wieczór spędzony w Och-Teatrze i obejrzenie kultowych i uwielbianych na całym świecie sztuk, m.in. "Mayday", "Pomoc domowa", "Casa Valentina", czy najnowszą produkcję "Okno na parlament".Jeśli jednak macie ochotę na muzyczną rozrywkę, wyjątkowy musical obejrzycie w Teatrze Syrena. Najnowsza produkcja "Czarny Szekspir" zachwyci Was nie tylko historią opartą na faktach, ale też spektakularną scenografią, kostiumami i oczywiście wspaniałą muzyką.Prawdziwe perełki znajdziecie też w Teatrze Ateneum. Na scenie odbędą się spektakle, które na długo zapadną Wam w pamięci, takie jak "Zesłanie", "Źli Żydzi", "Kwartet" lub "Misja: Młynarski".KRAKÓW.U nas znajdziecie mnóstwo propozycji, które dostarczą Wam niesamowitych emocji.Żaden ranking spektakli teatralnych 2023 nie pominąłby Teatru im. Juliusza Słowackiego, który wystawia jedne z najwspanialszych spektakli w Polsce, m.in. "Botticelli", "Znachor", "O dwóch doktorach i jednej pacjentce" oraz "Chory z urojenia".Jeśli macie ochotę na komedię, która rozbawi Was do łez, z pewnością nie zawiedzie Was Teatr Praska 52. Dobrym humorem zarażą Was spektakle, takie jak "Strategie małżeńskie, "Napis", "Kosztowny Romans" i "Viagra i chryzantemu". To oczywiście nie wszystko, bo w dobry humor wprawią Was też "Pojebajka", "Wina Kupidyna" i "Seks po krakosku" Teatru Współczesnego.WROCŁAW.To oczywiście Wrocławski Teatr Współczesny! Przekonajcie się sami podczas doskonałych spektakli, takich jak "Chamstwo" na podstawie książki Kacpra Pobłockiego, "Woda w usta" luźno inspirowanej "Wieczorem Trzech Króli" i "Królem Learem" Szekspira oraz najnowszej komedii "Trąbka do słuchania".Pozostając w temacie komedii, to specjalistą w tym temacie jest oczywiście Wrocławski Teatr Komedia. Obejrzycie tam przezabawne i kultowe sztuki, m.in. "Boeing Boeing", "Zemsta", "Edukacja Rity", "Pomoc domowa", czy "Kolacja dla głupca".Jednym z ulubionych teatrów wrocławskiej publiczności jest też Teatr Polski. Wybierając się tam, spodziewajcie się rozrywki na najwyższym poziomie. Spektakle takie jak "Okno na parlament", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Zmierzch - świtem...", czy "Szewcy" na długo zapadną Wam w pamięci.ŁÓDŹ.. Znajdziecie tam m.in. komedię o relacjach damsko-męskich, pt. "Cudowna terapia", tragikomedię poruszającą kwestie społeczno-kulturowe "Zombi" lub kultowy dramat pt. "Śmierć i dziewczyna".A jeśli chcielibyście przejąć kontrolę nad spektaklem, wybierzcie się do Teatr Komedii Impro. Podczas przedstawień publiczność może wpływać na losy bohaterów. W kwietniu będzie się działo, bo na scenie pojawią się m.in. "Gangsterskie porachunki", "IMPRO Atak!", "Kryminał improwizowany", a także "Wilkołaki - horror improwizowany".Jeśli zastanawiasz się co jeszcze warto zobaczyć w teatrze, nie pomiń Teatru Nowego. Produkcje wysokiej jakości zachwycają grą aktorską, scenografią i fabułą. W kwietniu możesz liczyć nie tylko na hity takie jak "Kto nie ma, nie płaci", "Złodziej" i "Hamlet we wsi Głucha Dolna", ale też na znakomitą nowość na scenie, czyli spektakl "Dobrze ułożony młodzieniec".TORUŃ.Jest to oczywiście Teatr Muzyczny w Toruniu W kwietniowym repertuarze znalazły się spektakle, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. To m.in. hit inspirowany kultowym serialem "Friends - the unauthorized musical parody" i mnóstwo innych znakomitych sztuk.Na scenie możecie obejrzeć m.in. musical "Kręci się?!", komedia "Morderstwo dla dwojga" i monodram "Jutro będzie za późno". Jednak to nie wszystko, bo w teatrze odbędą się też niepowtarzalne koncerty jazzowe, których atmosfery nie da się opisać słowami.