Na co do teatru w grudniu 2023?

Nic tak nie sprzyja wyjściom do teatru jak mroźne, grudniowe wieczory. Czekają tam na Was przytulne foyer, wygodne miejsca na widowni, gorąca, zimowa herbata w teatralnej kawiarni i oczywiście wciągający spektakl.

A na co do teatru najlepiej wybrać się w tym miesiącu? Klimatyczne dramaty, a także poprawiające humor komedie znajdziecie w całej Polsce, m.in. w teatrach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu.WARSZAWA. Warszawa pełna jest niesamowitych teatrów, w których znajdziecie rozmaite spektakle. W listopadzie szczególnie polecamy wybrać się na komedie, które dostarczą Wam endorfin i energii. Jednym z nich jest Teatr Komedia. Obejrzycie tam przezabawne sztuki w doskonałej obsadzie aktorskiej, m.in. "Na pełnych obrotach", "The Big Bang, czyli Wielki Wybuch + Wszystkie piosenki o miłości" i "Przyjemność z dostawą". Ale to nie wszystko. Kolejnym teatrem słynącym z komediowego repertuaru jest Garnizon Sztuki. Ulubione spektakle publiczności to m.in. "Same plusy", "Pozytywni" i "Nic się nie stało". A co jeśli macie ochotę na musical, wybierzcie się do Teatru Rampa. Na scenie obejrzycie najnowszą produkcję "40-LATEK", ale też kultowe bestsellery teatru, takie jak "Rapsodia z Demonem" i "Miłość jako jednostka chorobowa". A jeśli jesienny wieczór chcielibyście spędzić w nastroju zadumy, wybierzcie skłaniające do refleksji dramaty, m.in "Tom na wsi" w TR Warszawa lub "Dziewczyna z pociągu" w Och-Teatrze. Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie tutaj.KRAKÓW. Spędzacie listopad w Krakowie? To macie szczęście, bo na scenach pojawią się tytuły, które naprawdę warto zobaczyć. Przede wszystkim polecamy wybrać się do jednego z najbardziej intrygujących teatrów w mieście - Teatru BARAKAH. Obejrzycie tam poruszające dramaty "Dzieci z dworca ZOO", "Marzyciele", ale też najnowszą premierę "Rosemary", która zapowiada się co najmniej obiecująco. W tym miesiącu na krakowskich scenach warto wybrać się też na komedie. Na afiszach znajdziecie m.in. "Kolacja dla głupca" w Teatrze Ludowym, "Hamlet po czesku" Teatru Bakałarz, ale też nową, wyjątkowo intrygującą "Noc Wampira" w Teatrze Współczesnym. Jak zawsze jest też co obejrzeć w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Jest jednak mały haczyk - żeby złapać bilety, lepiej się pospieszyć, bo te rozchodzą się w mgnieniu oka. W listopadzie szczególnie polecamy zobaczyć sztuki takie jak "Lalka", "Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy" oraz "Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979".WROCŁAW. Listopad we Wrocławiu zapowiada się naprawdę obiecująco. Szczególnie zadowoleni powinni być fani komedii, bo w tym miesiącu teatry grają same kultowe perełki. Zaczynając od Wrocławskiego Teatru Komedia, musimy wspomnieć o klasykach, które bawią publiczność do łez. To znane na całym świecie tytuły - "Kolacja dla głupca", "Rubinowe Gody" oraz "Boeing Boeing". Co jeszcze? Jeśli chcielibyście zanurzyć się we wciągających dramatach, znajdziecie je we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. To m.in. znakomite i wysoko oceniane "Chamstwo" oraz "W co wierzą Polacy", a także najnowszy spektakl "Uwolnienie". Zdecydowanie polecamy!POZNAŃ. W tym miesiącu do Poznania zawita warszawski Teatr Capitol ze znakomitą komedią "Razem czy osobno?". Na scenie w Kinie Apollo pojawią się znakomite aktorki, m.in. Anna Czartoryska-Niemczycka, Katarzyna Pakosińska i Patricia Kazadi. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej komedii, to zajrzycie do Teatru Komedia - ... mojego teatru w Poznaniu, gdzie na szczególną uwagę zasługują komedie "Niedźwiedź" oraz "Zapalniczka". W listopadzie odbędą się też aż dwie premiery - "Rubinowe Gody" i "Szczęściarze". Kochacie spektakularne widowiska? W takim razie spodobają Wam się spektakle w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W listopadzie koniecznie zobaczcie przepiękny balet "Ślady" oraz najnowszą operę "OTELLO - Giuseppe Verdi". Natomiast tym, którzy chcieliby zanurzyć się w klimatyczne opowieści, polecamy wybrać się do Teatru Nowego, w którym obejrzycie m.in. "Alte hajm/stary dom", "Woyzeck" i "Jednooki król".ŁÓDŹ.Jeśli spędzacie listopad w Łodzi, nie oddalajcie się zbytnio od Teatru Kamila Maćkowiaka. W repertuarze znajdziecie zarówno przezabawne komedie, takie jak "Totalnie szczęśliwi" i "Cudowna terapia", jak i wciągające, przejmujące historie, m.in. "Śmierć i dziewczyna" czy "50 słów". W tym miesiącu zachwyca też znakomity Teatr Nowy. Komedie takie jak " Złodziej" i "Ślubu nie będzie", czy dramaty "Beze mnie jesteś nikim" i "Smoleńsk Late Night Show" to pozycje, które powinien zobaczyć każdy fan sztuki teatralnej. Co więcej, na scenie można już podziwiać najnowszy spektakl teatru "Mój pierwszy rave". Jeśli jesteście fanami spektakli improwizowanych, to te w Teatrze Impro w Łodzi, rozbawią Was do łez. Szczególnie polecamy "Wilkołaki - horror improwizowany" oraz "Kryminał improwizowany".