Na co do teatru w marcu 2023?

Marzec kojarzy się nie tylko z nadchodzącą wiosną, ale może przede wszystkim z obchodzonym 8 marca Dniem Kobiet. A teatr to naszym zdaniem idealne miejsce na celebrację tego święta. Więc na co do teatru najlepiej wybrać się w tym miesiącu? Spektakle, które dostarczą Wam rozrywki i pozytywnych emocji znajdziecie w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Toruniu i we Wrocławiu.

WARSZAWA. Repertuary warszawskich teatrów pękają w szwach. Na afiszach znajdziecie najbardziej popularne spektakle, które publiczność uwielbia. Jeśli nie byliście jeszcze w teatrze Teatr Ochoty, koniecznie musicie to nadrobić. Obejrzycie tam spektakle, które wbiją Was w fotel. To m.in. "Kto się boi Virginii Woolf?" oraz "Tramwaj zwany pożądaniem". Jeśli jednak macie ochotę na muzyczną rozrywkę, wyjątkowy musical obejrzycie w Teatrze Syrena. Najnowsza produkcja "Czarny Szekspir" zachwyci Was nie tylko historią opartą na faktach, ale też spektakularną scenografią, kostiumami i oczywiście wspaniałą muzyką. Prawdziwe perełki znajdziecie też w Teatrze Ateneum. Na scenie odbędą się spektakle, które na długo zapadną Wam w pamięci, takie jak "Ojciec", "Źli Żydzi", "Kwartet" lub "Misja: Młynarski". Repertuar teatrów w Warszawie i na Dzień Kobiet znajdziecie tutaj.KRAKÓW. Macie ochotę spędzić klimatyczny wieczór? W Krakowie znajdziecie mnóstwo propozycji, które dostarczą Wam niesamowitych emocji. Jeśli macie ochotę na komedię, która rozbawi Was do łez, z pewnością nie zawiedzie Was Teatr Praska 52. W marcu obejrzycie tam aż 6 komediowych sztuk. Są to "Strategie małżeńskie", "Sąsiadka", "Napis", "Biedermann i podpalacze", "Kosztowny Romans" i "Pocieszne wykwintnisie'. To oczywiście nie wszystko, bo w dobry humor wprawią Was też "Pojebajka", "Wina Kupidyna" i "Seks po krakosku" Teatru Współczesnego, "...i zawsze przy mnie stój" teatru sztuka na wynos, "Na pełnym morzu" Teatru Przypadków Feralnych, czy też "Stroiciel grzebieni" i "Atrament dla leworęcznych" Teatru KTO. W krakowskich teatrach znajdziecie też mnóstwo świetnych dramatów psychologicznych, takich jak "Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł" Teatru Praska 52, "Misery" Teatru BARAKAH i "Związani" Fundacji Wszyscy Obecni. Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie tutaj.WROCŁAW. Który teatr we Wrocławiu zachwyci Was jedną z najbardziej spektakularnych scenografii w Polsce? To oczywiście Wrocławski Teatr Współczesny! Przekonajcie się sami podczas doskonałych spektakli, takich jak trzymającego w napięciu thrillera psychologicznego "Tirza", "Chamstwo" opartej na książce Kacpra Pobłockiego, "Jutro przypłynie królowa" stworzonego na podstawie reportażu Maćka Wasielewskiego. Jeśli chodzi o komedię, to specjalistą w tym temacie jest oczywiście Wrocławski Teatr Komedia. Obejrzycie tam przezabawne i kultowe sztuki, m.in. "Szalone nożyczki", "Zemsta", "Edukacja Rity", "Pomoc domowa", czy "Rubinowe gody". Jednym z ulubionych teatrów wrocławskiej publiczności jest też Teatr Polski. Wybierając się tam, spodziewajcie się rozrywki na najwyższym poziomie. Spektakle takie jak "Okno na parlament", "Pani K patrzy na morze", "Francuska niespodzianka" i "Filadelfijska opowieść" na długo zapadną Wam w pamięci. Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie tutaj.TORUŃ. W mieście Mikołaja Kopernika mieści się niepowtarzalny teatr, do którego warto przyjechać nawet z drugiego końca Polski. Jest to oczywiście Teatr Muzyczny w Toruniu . W marcowym repertuarze znalazły się spektakle, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. To m.in. hit inspirowany kultowym serialem "Friends - the unauthorized musical parody" i mnóstwo innych znakomitych musicali, m.in. "Kręci się?!", "Machiavelli" i "Once". Jednak to nie wszystko, bo w teatrze odbędzie się też niepowtarzalny koncert "Jazz w Pałacu - Klawo". Repertuar teatrów w Toruniu znajdziecie tutaj.