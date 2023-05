Zabawki do ogrodu. Zobacz, jak spędzać czas z pociechą na zewnątrz

Materiał partnera

Wakacje to czas, który dzieci uwielbiają spędzać na świeżym powietrzu. Co jednak zrobić, gdy słoneczna aura zachęca do zabawy, a rodzice nie mają pomysłu, jak zainteresować najmłodszych? Odpowiedzią na to pytanie są zabawki do ogrodu dla dzieci! To nie tylko doskonała okazja do spędzenia czasu na zewnątrz, ale również możliwość do rozwijania zdolności manualnych, koordynacji ruchowej i wyobraźni u pociech. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom zabawek sprawiającym, że dzieci będą cieszyć się każdą chwilą spędzoną na podwórku, a rodzice nie będą musieli martwić się o bezpieczeństwo swoich pociech.

Jak zachęcić dziecko do aktywności na zewnątrz?

Bądź dobrym przykładem

Stwórz w ogrodzie strefę zabawy

Proponuj różne aktywności

Zorganizuj zabawy dla grupy dzieci

Planuj czas na świeżym powietrzu

Pozwól dziecku pomóc w ogrodzie

Polecane zabawki ogrodowe

Wózek Smoby Świnka Peppa

Zestaw do lodów Lena

Mini piaskownica Smoby

Smoby domek Psi Patrol

Smoby piaskownica 2w1

Grabki do liści Lena

Grabki do liści Lena z drewnianym uchwytem

Czy wiesz już, jakie zabawki do ogrodu dla dzieci wybrać?

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko spędzało czas na świeżym powietrzu, musisz pokazać mu, że Ty również to robisz. Zamiast siedzieć przed telewizorem lub komputerem, wyjdź na zewnątrz i zaproponuj dziecku wspólną zabawę.Postaw tam huśtawkę, zjeżdżalnię, piaskownicę lub dmuchany basenik. Świetnym pomysłem będzie także domek i zestaw grabek z wiaderkiem.Dzieci często lubią próbować różnych rzeczy, więc warto zaproponować im różne aktywności, takie jak jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, badminton, rysowanie kredą na chodniku lub piknik w parku. Koniecznie postawcie razem domek do zabawy w ogrodzie z ulubionymi bohaterami dziecka, jak postacie z Psiego Patrolu lub Świnki Peppy!Dzieci często lubią bawić się w grupie, więc warto zorganizować dla nich zabawy, w których będą mogły wziąć udział razem z innymi dziećmi. Można zaproponować grę w berka, zabawę w chowanego lub przygotować turnieje sportowe.Warto zaplanować czas na świeżym powietrzu tak, aby dziecko miało regularną okazję do zabawy na zewnątrz. Spróbuj ustalić stałe godziny na zabawy na podwórku lub w ogrodzie, np. po powrocie z przedszkola czy szkoły.Jeśli masz ogród, możesz pozwolić dziecku pomóc sobie w pielęgnacji roślin czy w sadzeniu warzyw, owoców i kwiatów. Dziecko nauczy się w ten sposób podstawowych umiejętności ogrodniczych i będzie miało okazję do zabawy na świeżym powietrzu.Wózek to zabawka dla dzieci, która pozwala na pielęgnowanie i zajmowanie się ukochaną lalką. Sprawdzi się świetnie zarówno w ogródku, jak i na plaży. Zawiera akcesoria do zabawy w piasku, takie jak łopatki i foremki, a także figurki Świnki Peppy.Ten zestaw do lodów sprawdzi się do zabawy w lodziarnię. Zawiera foremki do lodów oraz łyżeczki.Mała piaskownica z akcesoriami, takimi jak łopatki i foremki, będzie idealna na szybki wypad na plażę, lub zorganizowanie jej w domowym ogródku. Aby w pełni poczuć klimat plażowania, spróbujcie obok postawić niewielki basenik.Ten domek ogrodowy dla dzieci świetnie sprawdzi się u fanów serialu Psi Patrol. W zestawie ma kilka elementów, pobudzających wyobraźnię dziecka i pozwalają na tworzenie różnych scenek.Potrzebujesz czegoś większego? Wybierz piaskownice dla dzieci 2w1! To model przykrywką, który pozwala na zabezpieczenie piasku przed zanieczyszczeniem. Dzięki temu nie musisz go chować do domu np. przed deszczem. W zestawie znajdziesz akcesoria do zabawy.Grabki do liści z drewnianym uchwytem to zabawka, z pomocą której pozbieracie liście lub delikatnie rozkopiecie ziemię. Zaproponuj dziecku wspólne sadzenie kwiatów lub uporządkowanie ogrodu.To nieco większe grabki dla dzieci w porównaniu do poprzedniego modelu, posiadają rączkę wykonaną z drewna. Dzięki temu są nieco solidniejsze i trudniej będzie je uszkodzić.Przebywanie na świeżym powietrzu jest niezwykle ważne dla rozwoju i zdrowia dziecka. Dlatego warto zainwestować w zabawki do ogrodu , które pozwolą mu spędzać czas na zewnątrz w sposób aktywny i kreatywny. Odkrywając uroki natury, dziecko rozwija swoje zmysły, uczy się koordynacji ruchowej oraz rozwija wyobraźnię. W artykule przedstawiliśmy kilka wskazówek, jak zachęcić dziecko do zabawy na świeżym powietrzu i jakie zabawki wybrać, takie jak grabki, piaskownice czy domki, zapewniające mu wiele godzin radości i zabawy. Zadbajmy o to, by nasze dzieci miały dostęp do takich atrakcji, i rozwijajmy ich pasje już od najmłodszych lat.