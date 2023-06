Dzień szaleństwa za szkolne świadectwa!

Materiał reklamowy

Przed nami wakacje! To czas pełen radości, beztroski i niezapomnianych doświadczeń! Zakończenie nauki to jednocześnie rozpoczęcie wakacji, które powinno być odpowiednio celebrowane! Energylandia, Park Roller Coasterów nr 1 w Europie, ma w swojej ofercie wszystko, czego potrzebujecie, aby udanie rozpocząć wakacje. Co więcej, z okazji zakończenia roku szkolnego, Energylandia obniża ceny biletów aż o 50%! Jak skorzystać z tej promocji i jakie niespodzianki czekają na odwiedzających w tej korzystnej cenie? Zapraszamy do lektury, aby poznać szczegóły!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Największe i najszybsze roller coastery, kolorowe karuzele, gry, zabawy i zdumiewające pokazy, a do tego 5 basenów, plaże, leżaki oraz najwyższe i najbardziej ekstremalne zjeżdżalnie wodne! Wszystko to w ramach jednego biletu wstępu, który z okazji rozpoczęcia wakacji może być tańszy aż o połowę ceny! Specjalna oferta przygotowana jest dla wszystkich dzieci i młodzieży do 18 lat, a już w najbliższy piątek 23.06.2023 r. zaczynają świętować wakacje! Ceny biletów w cenie promocyjnej wynosić będą:Promocyjne bilety nabyć możecie w kasach biletowych w najbliższy piątek. Bilety zakupione podczas promocji wykorzystać można tylko w piątek, 23.06.2023 r., w godzinach otwarcia Parku, a warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek.Mniejsza cena, nie oznacza mniejszej ilości atrakcji! Promocyjny bilet upoważnia do skorzystania ze wszystkich atrakcji zarówno Parku Rozrywki, jak i Parku Wodnego! Jest to niespotykana okazja na huczne świętowanie początku wakacji całą rodziną! Dzięki 25. atrakcjom dla dzieci od 2. roku życia najmłodsi znajdą swoje miejsce między innymi w Bajkolandii, ale także Strefie Familijnej razem z rodzinami, Smoczym Grodzie, podwodnym świecie Aqualantis, a nawet w Najlepszym Parku Wodnym w Europie, który znajduje się na terenie Energylandii! Starsi, którzy osiągnęli wzrost minimum 140 cm zyskują dostęp do wszystkich atrakcji Parku Rozrywki i Paku Wodnego, a w tym wszystkich atrakcji Strefy Ekstremalnej i niesamowitej Zadry, najwyższej na świecie hybrydowej kolejki górskiej, wykonanej w całości tylko z drewna i metalu! Dawkę adrenaliny przyniesie przejażdżka Hyperionem, najszybszym w Europie, Mega Coasterem! Ta flagowa atrakcja osiąga prędkość aż 142 km/h na wysokości do 77 metrów! Emocje po dniu pełnym wrażeń ochłodzi wizyta w Water Parku, który oferuje zarówno ekstremalne zjeżdżalnie dla fanów adrenaliny, jak i strefę wypoczynku i relaksu dla wszystkich poszukujących spokoju i chwili dla siebie. To za mało? Przyjedź, sprawdź każdą z sześciu Stref zabawy i wybierz tę, która najbardziej do Ciebie pasuje!Już w najbliższy piątek wszystkie dzieci w Polsce ogarnie wakacyjny szał! Spraw, by dzień ten był niezapomniany, skorzystaj z promocji, zgarnij bilet za 50% ceny i ciesz się zabawą o połowę taniej! Promocja dotyczy biletów jednodniowych i nie łączy się z innymi promocjami. Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE