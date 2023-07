9 Urodziny Energylandii! Magic Night & Beach Party ponownie w Energylandii!

Materiał reklamowy

Rozpoczęły się wakacje, a to oznacza niezapomniane chwile, zabawę i najgorętsze imprezy w roku! Energylandia doskonale o tym wie i po raz kolejny rusza z cyklem imprez Magic Night, połączonym z jedynym w swoim rodzaju Beach Party! Bajeczna kraina roller coasterów po raz kolejny rozbłyśnie światłem nocnych iluminacji! Świetna zabawa, niezapomniane widoki i niezwykłe pokazy!

Niezwykłe pokazy i 3 godziny zabawy gratis!

Fot. materiały prasowe / Fot. materiały prasowe

Beach Party

Wcześniej jednak, bo już w piątekZ tej okazji nie zabraknie szampana dla Gości oraz tysięcy gadżetów, które Park przygotował dla tych, którzy odwiedzą go właśnie w piątek 14 lipca! A co na Was czeka w nocnym wydaniu Energylandii? Wszystko wyjaśniamy poniżej!Magic Night w Energylandii to wakacyjne, sobotnie wydarzenie pełne zabawy, nocnych pokazów i niezwykłych emocji! W tym roku odbędzie się aż 6 edycji, aby każdy chętny mógł zobaczyć i przeżyć te niezapomniane chwile. Pierwsza najgorętsza impreza w roku 2023 odbędzie się już. W tych dniach Park otwarty będzie od 10:00 do 23:00, co oznacza nie 10, a aż 13 godzin niesamowitej zabawy! To dodatkowe 3 godziny gratis dla każdego chętnego, w ramach jednego biletu wstępu! Co więcej, bilety te kupić możecie już dziś na stronie https://ticket.energylandia.pl/ jak i w kasach biletowych, w dniu imprezy! Podczas trwania Magic Night każdy będzie miał niepowtarzalną okazję zobaczyć Park w nocnych barwach! Podczas nocnej zabawy, w rytm muzyki i świateł, do dyspozycji Gości pozostają wszystkie 123 atrakcje Parku, ale także specjalnie przygotowane nowości wzbogacające ten wieczór o kolejne wspomnienia! Wszyscy będą mogli podziwiać niesamowite pokazy, świetlne iluminacje roller coasterów, karuzel, a także wyjątkowo na tę okazję przygotowane show! Finałowym punktem sobotniej zabawy będzie jedyna w swoim rodzaju świetlna parada.Niezwykłe pokazy, niezapomniane wrażenia i atrakcje Parku to nie wszystko! Podczas nocy Magic Night każdy z Gości będzie mógł wziąć udział w jedynym w swoim rodzaju Beach Party! Tutaj królować będzie muzyka, najlepsza zabawa i taniec, a to wszystko na terenie największego odkrytego parku wodnego w Polsce! Tropikalny Water Park zamieni się tej nocy w miejsce największej imprezy. Baseny, plaża, leżaki i porywająca muzyka za sprawą najlepszych dj'ów! Scenerię jak z filmów już dziś możecie zobaczyć oczami wyobraźni, jednak poczuć to trzeba na własnej skórze, na co pierwszą okazję macie już w sobotę 15.07!Panorama Energylandii za dnia zapiera dech w piersi, jednak po zmroku to miejsce nabiera zupełnie innych barw! Podczas Magic Night wszystko to zobaczyć możecie na własne oczy, a także poczuć atmosferę gorącej, letniej zabawy na największym Beach Party w Polsce! Sprawdź, jak wygląda najlepsza zabawa dla całych rodzin w Parku Roller Coasterów nr 1 w Europie i podaruj sobie najlepsze wspomnienia! Takiej nocy nie można przegapić!