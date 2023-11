Materiał reklamowy

Energylandia nie zwalnia tempa i serdecznie zaprasza na wyjątkową dawkę zimowej rozrywki podczas fantastycznego Winter Kingdom, które rusza już od 25 listopada tego roku! Przekonaj się, jak Park Roller Coasterów numer 1 w Europie tym razem Cię zaskoczy!

Winter Kingdom, czyli zimowa moc zabawy!

Winter Kingdom, czyli zimowa moc zabawy! / Fot. materiały prasowe

Podaruj niesamowity, świąteczny prezent i ciesz się zabawą w Energylandii!

Energylandia pobije rekord!

Jarmarki, warsztaty, co jeszcze?

Najlepsza zabawa w zimowej odsłonie - Winter Kingdom 2023! / Fot. materiały prasowe

Winter Kingdom 2023! / Fot. materiały prasowe

Winter Kingdom to prawdziwa moc zimowej zabawy! Aromatyczne pomarańcze przeplatane zapachem goździków, szelest papieru prezentowego, dźwięki kolęd, tętniące jarmark i mieniące się kolorowe światełka... Czy już odczuwasz tę magię świąt? Mamy nadzieję, że tak, bo już od 25 listopada ten nastrojowy klimat zagości w Energylandii na kilka tygodni! Park w Zatorze przemieni się w bajkową krainę pełną świątecznej atmosfery i, co najważniejsze, świetnej zabawy, trwającej aż do 21 stycznia!Winter Kingdom potrwa aż do 21 stycznia, dzięki czemu nawet po świątecznym szale każdy znaleźć może chwilę na magię, a bilety na tę okazję mogą być niesamowitym prezentem dla całej rodziny!Zimowy sezon i Winter Kingdom to świetna zabawa, rodzinny czas, niesamowite roller coastery, bajeczne karuzele i niespotykane widoki! Wszystko to czeka na każdego Gościa w Energylandii, największym, Rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce!Rzeczy niemożliwe? W Energylandii nie ma takiego słowa! Właśnie dlatego na terenie Parku powstanie Największy w Polsce Ogród Świateł, który swoimi iluminacjami zawróci w głowie każdego małego, jak i dużego Gościa! Świetlne dekoracje prowadzić będą każdego od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki! Tylko w Energylandii będziesz mógł zobaczyć aż 5 milionów światełek w jednym miejscu!Święta Bożego Narodzenia nie mogą obejść się bez kilku rzeczy. Jedną z nich niewątpliwie jest Bożonarodzeniowy Jarmark, pełen przysmaków, zapachów, świateł i tej niesamowitej, rodzinnej atmosfery! Taki też będzie miał miejsce w Energylandii, gdzie w małych, drewnianych budkach będzie można spróbować świątecznych smaków i rozgrzewających napojów. To jednak nie wszystko! Na terenie Parku na Gości czekać będą lodowisko oświetlone niczym w romantycznych filmach, a snowtubing, czyli zjazdy dmuchanymi pontonami przyniosą zarówno dzieciom, jak i dorosłym mnóstwo frajdy i uśmiechu! Odbędą się również warsztaty zdobienia pierników, gdzie każdy będzie mógł się wykazać i stworzyć jedyne w swoim rodzaju wypieki! Bez czego jeszcze nie obejdą się święta? Oczywiście, że bez Świątecznego Mikołaja, który w tym roku postanowił zagościć właśnie w Zatorze, dając możliwość spotkania każdemu chętnemu! Nie obędzie się bez upominków, uśmiechów i dobrej zabawy, którą dostarczy aż 100 różnych atrakcji, a także specjalnie przygotowane show i pokazy! Do dyspozycji Gości pozostaną także roller coastery, które niezmiennie będą wzbogacać swoich pasażerów o niesamowite widoki i wyjątkowe emocje! Miliony światełek widzianych z 53 metrowego koła młyńskiego Wonder Wheel to widok, który zapadnie w pamięci na długo każdemu odwiedzającemu Park w tym niezwykłym, zimowym okresie!