Karaoke jako sposób na wspólne spędzanie czasu z dziećmi

Mówi się, że czas spędzony z dziećmi jest bezcenny. Niestety, w natłoku codziennych obowiązków trudno znaleźć chwilę dla swoich pociech, zwłaszcza jeśli powoli zaczynają już kroczyć własnymi ścieżkami.

Jak znaleźć czas dla dziecka?

Karaoke dla rodziców, którzy nie lubią tradycyjnych zabaw

Karaoke dla starszych dzieci

Z pomocą przychodzi zestaw do karaoke, dzięki któremu możemy śpiewać razem z dzieckiem, doskonale się przy tym bawiąc i spędzając razem sporo czasu.Praca zawodowa, obowiązki domowe, inne zobowiązania - to wszystko sprawia, że znalezienie czasu na wspólną zabawę każdego dnia najczęściej nie jest możliwe.Nie musimy poświęcać dzieciom całej doby, co w większości przypadków byłoby zwyczajnie niemożliwe. Postarajmy się jednak, aby ta godzina czy dwie były przeznaczone wyłącznie dla dziecka. Nie sprzątajmy, nie gotujmy, nie odpisujmy na maile - skupmy się na dziecku i jego potrzebach. Warto przy tym sięgnąć po sprawdzone pomoce, tak aby spędzić ten czas owocnie. Na uwagę zasługuje karaoke , z którego chętnie korzystają zarówno dzieci, jak i dorośli.Zabawa w dom, lekarza czy sklep wielu rodzicom wydaje się nieciekawa. Układanie po raz kolejny tych samych klocków albo czytanie tej samej książki również nie budzą większego entuzjazmu ze strony dorosłych. Jest to zupełnie normalna reakcja - zainteresowania rodziców znacznie odbiegają od tych dziecięcych, zwłaszcza w przypadku młodszych pociech. Warto znaleźć takie, które mają jakiś wspólny mianownik.Większość dorosłych chętnie śpiewa, podobnie jak zdecydowana większość dzieci. Dlatego właśnie. Wspólne śpiewanie pozwala zacieśniać więzi, a jednocześnie sprawia, że nie zerkamy co chwilę na zegarek z nadzieją, że czas zabawy upłynie szybciej. Wszystko dlatego, że sami świetnie się bawimy i korzystamy ze wspólnego czasu.Jest to o tyle istotne, że dzieci bardzo szybko wyczuwają brak zainteresowania. Jeśli rodzic nie jest w zabawie autentyczny, nie spełnia oczekiwań dziecka, nawet pomimo dużej ilości poświęconego czasu. Nie ilość jest więc ważna, a jakość. Zadbajmy o własny komfort, aby dziecko odbierało nas pozytywnie.Maluchy bardzo chętnie spędzają czas z rodzicami - dla nich nawet wyjście na spacer jest atrakcyjne. Problem pojawia się w przypadku starszych dzieci, które częściej wybierają zabawę z rówieśnikami. Na szczęście i na nie można znaleźć sposób -Wspólne spędzanie czasu, podobnie jak w przypadku małych dzieci, pozwala budować niepowtarzalną relację opartą na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Jeśli układanie z rodzicami puzzli czy klocków nie jest już tym, co sprawia dziecku radość, sięgnijmy po karaoke. Wszyscy będą doskonale się bawić, ćwicząc wyczucie rytmu, poprawną dykcję czy intonację głosu. Najważniejsze jest jednak poświęcenie swojego czasu dziecku, które potrzebuje tego bez względu na wiek. Choć wydaje się, że pociechy w wieku szkolnym czy nastolatki kroczą już własnymi ścieżkami, im również potrzeba sporo uwagi i zainteresowania ze strony rodzica.