Festiwale w Polsce 2024, których nie można przegapić

Sezon festiwalowy 2024 uznajemy za otwarty! Spodziewamy się, że muzyka na żywo wykonywana przez najpopularniejszych artystów w Polsce, letnia, pobudzająca zmysły atmosfera i magiczna, koncertowa aura, jak co roku przyciągnie tłumy. Dlatego już dziś przygotujcie się na muzyczną ucztę, dzięki której naładujecie baterie na najbliższe miesiące i znajdźcie festiwal idealny dla siebie. Tym bardziej, że wybór jest naprawdę szeroki - od popu, przez rock, aż po elektroniczne brzmienia - podczas tegorocznych festiwali czeka na Was całe spektrum muzycznych stylów.

Olsztyn Green Festival 2024

Gądecz Hip Hop Festiwal 2024

Co Jest Grane Festival 2024

ORW Festiwal 2024

Hip Hop Festival Poznań 2024

Disco Polo Gądecz Festiwal 2024

Na ten festiwal czekaliśmy cały rok. Ten najbardziej zielony festiwal muzyczny w Polsce odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2024 roku nad malowniczym Jeziorem Ukiel w Olsztynie. To miejsce, które staje się prawdziwym rajem dla miłośników muzyki i przyrody, gdzie sceniczne występy artystów rozbrzmiewają w otoczeniu pięknych jezior, lasów oraz niezapomnianych zachodów słońca. Na Olsztyn Green Festival 2024 pojawią się najpopularniejsi polscy artyści reprezentujący rozmaite gatunki muzyczne, m.in. sanah, Taco Hemingway, The Dumplings, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni i Kaśka Sochacka.Gotowi na jeden z największych festiwali hiphopowych? Już 22 czerwca 2024 roku Gądecz pod Bydgoszczą stanie się areną dla prawdziwych gigantów sceny rapowej! Szpaku, Young Leosia, Gibbs, Intruz, Malach Rufuz, Hrypa, Młody AZF, Nicole Tymcio, Monepark i Jamal zagrają dla Was największe hity w otoczeniu malowniczej przyrody.Przed Wami jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń kulturalnych tego roku! Co Jest Grane Festival 2024 powraca, aby już w dniach 14-15 czerwca znów stać się centrum niezapomnianych koncertów, rozmaitych atrakcji i rozmów z artystami. Każdego dnia odbędzie się minimum 6 koncertów, a wśród artystów znajdziecie najlepszych, polskich wykonawców, m.in. The Dumplings, Daria ze Śląska, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, Błażej Król i wiele więcej!Jak najlepiej świętować rozpoczęcie wakacji? Łapcie bilety na ORW Festiwal 2024, czyli dwa dni najlepszej muzyki w Bałtowie. Widzimy się już 28 i 29 czerwca w JuraParku - Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, w którym spotkają się największe gwiazdy sceny rapowej i najlepsze klubowe brzmienia z Polski i zagranicy. Pierwszy dzień festiwalu będzie prawdziwą ucztą dla fanów hip-hopu. Na scenie zobaczymy artystów takich jak Pro8l3m, Kękę, Słoń, Polska Wersja, JWP/BC oraz Intruz & OŚF. Drugiego dnia spodziewajcie się najlepszej muzyki klubowej w wykonaniu najlepszych DJ-ów. To m.in. Maddson, Exation, Matt Bukovski, DJ Kuba & Neitan, Matys czy Bass Jackers.Chcielibyście przeżyć dzień pełen muzyki, wspaniałej, letniej atmosfery i wyjątkowych atrakcji? W takim razie widzimy się na Hip Hop Festival Poznań 2024! Już 24 sierpnia 2024 roku, nad malowniczym Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, odbędzie się jego kolejna edycja. Festiwalowe bramy otworzą się o godzinie 15:00, a na uczestników czekać będą koncerty czołowych artystów hip-hopowej sceny. To m.in. AVI, Chivas, Young Multi, Guzior, Szpaku, Słoń, Rów Babicze i Gedz.Jeśli chcielibyście spędzić czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, i cieszyć się występami największych gwiazd disco polo, to mamy dobrą wiadomość. Już 30 czerwca 2024 roku, w malowniczym Gądeczu pod Bydgoszczą, odbędzie się Disco Polo Gądecz Festiwal 2024, podczas którego usłyszycie kultowe hity najpopularniejszych zespołów - na scenie pojawią się Akcent, Skolim, Classic, Topky, Łobuzy, Quest, Miły Pan oraz Piękni i Młodzi.