Koncerty w Polsce 2024

Renata Przemyk feat. Dagadana "Vera to ja"Renata Przemyk wraz z zespołem Dagadana zapraszają na niezwykłą podróż muzyczną, trasę koncertową "Vera to ja". To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie etniczne brzmienia, poetyckie teksty z siłą kobiecej natury. Projekt składa się z trzynastu utworów, z których każdy inspirowanych jest życiem kobiety oraz jej siłą czerpaną z natury - ziemi, wody i Księżyca. Specjalnymi gośćmi koncertów będą Daga Gregorowicz i Dana Vynnytska z zespołu Dagadana. Ich twórczość łączy elementy polskiej i ukraińskiej kultury z jazzem, elektroniką i world music. Koncerty odbędą się w Krakowie, Poznaniu i Łodzi w dniach między 10 października a 5 grudnia.LorZespół Lor już jesienią ponownie rusza w trasę. W tym roku dziewczyny przygotowały dla swoich fanów coś wyjątkowego - materiał z nadchodzącej płyty, której premiery możecie spodziewać się we wrześniu. Czekają na Was wydarzenia pełne nowych brzmień i emocjonalnych doznań. Podczas tegorocznej trasy zespół nie tylko powróci do znanych już miast, ale także zawita do zupełnie nowych miejsc, m.in. w Katowic, Lublina, Opola, Poznania, Szczecina i Torunia. Pierwszy koncert odbędzie się 18 października, a ostatni 14 grudnia.Koncerty jazzowe w Vertigo Jazz Club & RestaurantVertigo Jazz Club & Restaurant znajdziecie w samym centrum Wrocławia, przy ulicy Oławskiej 13. To wyjątkowe miejsce jest inspirowane nowojorskimi klubami jazzowymi. Możecie spędzić tam klimatyczny wieczór, biorąc udział w znakomitych koncertach na żywo, podczas których posłuchacie jazzowych, bluesowych, swingowych czy soulowych brzmień wykonywanych przez najlepszych artystów.BARANOVSKI: UCIECZKI I POWROTY - TRASA 2024Trwa trasa promująca "Ucieczki i powroty", trzeci, najnowszy album BARANOVSKIEGO, w którym znalazły się kawałki takie jak "Rakieta", "Lubię być z nią" czy "Iskry". Jednak radzimy się pospieszyć - zostały już tylko dwa koncerty - jeden 23 października w Starym Klasztorze we Wrocławiu i drugi 26 października w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie.Trasa koncertowa KęKęKęKę, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, wraca na scenę po dwuletniej przerwie koncertowej. Już jesienią będziecie mogli spotkać się z nim m.in. w Klubie Pod Palmą w Rzeszowie czy w Klubie B90 w Gdańsku. Trasa to niepowtarzalna okazja, by na żywo usłyszeć utwory z najnowszego albumu "4:01", który już na trzy miesiące przed premierą spełnił warunki do przyznania mu Złotej Płyty!O.S.T.R - SENTYMENTALNIE TOUR 2024Adam O.S.T.R Ostrowski wyrusza w niezwykłą trasę koncertową SENTYMENTALNIE TOUR 2024! Wydarzenie rozpocznie się już w lipcu i obejmie letnie i klimatyczne miejscówki w największych polskich miastach, m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Przygotujcie się na niezapomniane wieczory pełne muzycznych emocji, gdzie usłyszycie zarówno klasyczne hity, jak i najnowsze utwory O.S.T.R.