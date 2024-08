Polskie bileterie kicket x GoOut Polska x Biletomat.pl łączą się w jeden team!

eWejściówki.pl

kicket + biletomat + goout.pl / kicket

Polskie bileterie kicket, GoOut Polska oraz Biletomat.pl łączą się w jeden team na polskim rynku. Trzy firmy, które zbudowały silną pozycję rynkową w swoich segmentach, dołączają jednocześnie do estońskiej Grupy Piletilevi. "To jedna z największych tego typu fuzji w ostatnich latach. Dzięki niej powstaje jeden z największych podmiotów na polskim rynku biletowym" - mówi Maciej Wartacz, CEO kicket.com. Piletilevi natomiast wzmacnia się w ten sposób na pozycji lidera w Europie Środkowej, procedując transakcje biletów o wartości niemalTa fuzja daje przede wszystkim ogrom możliwości jeśli chodzi o repertuar i wybór wydarzeń z najróżniejszych segmentów - festiwali muzycznych, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw artystycznych czy wydarzeń sportowych. Wszystkie bileterie posiadają łącznie w swojej ofercie potencjał ponad 35 tysięcy wydarzeń rocznie.słynie z największej liczby spektakli oraz wydarzeń teatralnych w swojej ofercie. Współpracuje m.in. z takimi instytucjami jak Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Capitol w Warszawie, Teatr 6. piętro, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Polski we Wrocławiu, czy Teatr Wielki w Poznaniu. W ich szerokiej ofercie znajdziecie bilety na najpopularniejsze spektakle w kraju, m.in. "1989", "Jak nie zabiłem swojego ojca i bardzo tego żałuję", "Skrzypek na Dachu", "Jesus Christ Superstar". kicket jest autorem najpopularniejszego bloga oraz profilu teatralnego w mediach społecznościowych @wezmniedoteatru, na którym możecie znaleźć ciekawostki, inspiracje, rekomendacje związane ze spektaklami.posiada szeroką ofertę kulturalno-koncertową, skupiającą się wokół artystów popularnych jak Madison Beer, Sophie Ellis - Bextor, ale też alternatywnych - Aurora, TV Girl, czy WaluśKraksaKryzys. W swoim portfolio posiada również cenioną Narodową Galerię Sztuki - Zachęta oraz wystawy Beksińskiego. GoOut Polska jest przewodnikiem kulturalnym wywodzącym się z międzynarodowej firmy biletowej operującej w Czechach i na Słowacji. Na platformie istnieje możliwość zakupu biletów, zapisywania wydarzeń oraz śledzenia swoich ulubionych artystów i miejscówek.obsługuje sprzedaż i weryfikacje na największych festiwalach, juwenaliach studenckich oraz trasach koncertowych w kraju. W swojej ofercie posiadają największe festiwale muzyczne w kraju. Od elektroniki (Audioriver Festival, Wisłoujście, Tauron Nowa Muzyka, Carbon Silesia Festival, Mayday), przez Rocka (Poznań Rock Festival, Castle Party), po hip-hop (Polish Hip-Hop Festival, Rap Stacja Festival). Współpraca z mediami grupy TIME FOR FRIENDS: Rytmy.pl, Glamrap.pl, Muno.pl czy FTB.pl sprawia, że Biltomat posiada także najszersze dotarcie do grupy docelowej fanów muzyki elektronicznej i hip-hopowej w Polsce.