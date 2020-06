Gwiazdy telewizji w nowym teledysku Mariusza Wawrzyńczyka. "Chcę Ci powiedzieć" (wideo)

Łukasz Szewczyk

•"Chcę Ci powiedzieć" to nowa wakacyjna propozycja Mariusza Wawrzyńczyka, zwycięzcy 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie Debiutów w 2015.

• W teledysku wystąpiły gwiazdy szklanego ekranu

Utwór utrzymany jest w klimacie poprockowym, nawiązującym do stylistyki początku lat dwutysięcznych. Przeleżał w szufladzie prawie 10 lat. Napisaliśmy go, siedząc na sofie, popijając whisky i rozmawiając o życiu. Zwykła kumpelska rozmowa, jakich wiele - o kobietach, facetach, po prostu o relacjach damsko-męskich.



To skoczny, chwytliwy i pogodny utwór, który porwie do zabawy każdego. W dobie epidemii zachęcam, byście zostali w domu i bawili się we własnym gronie, słuchając polskiej muzyki. Nie wiem, kiedy będziemy mogli zobaczyć się na koncertach, ale możecie spotkać się ze mną, słuchając mojej twórczości.



Wideoklip do poprzedniego utworu, "Nie przestawaj marzyć" został nakręcony w Wietnamie i był relacją z pobytu w tym pięknym kraju. Nawiązywał do walki o lepsze jutro, walki o samego siebie, by się nigdy, przenigdy nie poddawać oraz by spełniać swoje marzenia. Natomiast "Chcę Ci powiedzieć" to prostolinijne wyznanie do bliskiej osoby, którą darzymy uczuciem. Co nam innego pozostało w tych trudnych czasach, jak tylko spędzać wspólne chwile, poznawać się lepiej i delektować swoją obecnością? A może taka chwilowa izolacja wpłynie na Nas i zmienimy podejście do życia na bardziej życzliwe i mniej roszczeniowe? W czterech ścianach można robić wiele pożytecznych rzeczy. Myślę, że sami najlepiej wiecie, jak wykorzystać ten czas... Może wpłynie on na zwiększenie naszej populacji i urodzi się mnóstwo Polek i Polaków? Byłoby fajnie! Cieszcie się życiem i kochajcie się! - mówi Mariusz Wawrzyńczyk o swojej nowej piosence

W teledysku do utworu wystąpiła Marietta Fiedor, gwiazda emitowanego w TV Polsat programu "Love Island". W klipie pojawia się również szereg innych znanych postaci polskiego showbiznesu - Agata Młynarska, Urszula Dudziak, Qczaj, Dagmara Kazimierczak ("Królowe życia"), Marta Manowska, Majka Jeżowska, Alicja Węgorzewska, Kasia Wilk, Patrycja Wieja (zwyciężczyni programu "Projekt Lady"), Łukasz Jemioł oraz Kasia Węsierska (prezenterka Radio Eska).- komentuje Mariusz Wawrzyńczyk.Piosenka "Chcę Ci powiedzieć" powstała we współpracy z producentem, kompozytorem i przyjacielem Mariusza, Marcinem Błądzińskim. Zapowiada nową płytę wokalisty, której premiera planowana jest na 2021. Mocniejsze i drapieżne brzmienie to nowy etap w jego solowej twórczości. Autorem niezwykłej i oryginalnej sesji zdjęciowej promującej utwór jest natomiast artysta i fotograf Tymoteusz Markiewicz.Mariusz Wawrzyńczyk jest laureatem 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2015. Szerszej publiczności dał się poznać także w "Szansie na sukces" (TVP2) i w grupie Urszuli Dudziak w "Bitwie na głosy" (TVP2). Wystąpił również na koncertach "Wszystko jest poezja" oraz "Ta noc do innych jest niepodobna" w ramach 53. festiwalu opolskiego.