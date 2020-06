Multikino otwiera swoje multipleksy. Jakie zmiany?

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (19 czerwca 2020 roku) w wybranych kinach sieci Multikino odbędą się pierwsze seanse filmowe.

• Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premiery filmowe, produkcje, które były w repertuarze na początku 2020 roku oraz hity ostatnich lat.

19 czerwca 2020 roku działalność wznowią wybrane kina sieci Multikino. Z raportu Multikina nt. powrotu po pandemii wynika, że aż 78% badanych tęskni za chodzeniem do kina. Te wszystkie osoby, które wyczekują seansów na wielkim ekranie już niedługo znowu poczują niezwykłą magię przenosząc się w inne miejsce, odrywając się od codzienności i przeżywając emocje z głównymi bohaterami.- tłumaczy Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każde Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach, które są na bieżąco sprzątane, znajdują się instrukcje dla klientów dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekujemy punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.- wyjaśnia Paweł Świst.W salach kinowych widzowie są proszeni o zajmowanie miejsca wskazanego na bilecie z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.Po zakończonym seansie klienci opuszający salę kinową powinni postępować zgodnie z informacjami, które przekażą pracownicy kina lub stosować się do oznaczeń.- dodaje Paweł Świst.Od 19 czerwca w sieci Multikino będzie można zobaczyć premierowo na wielkim ekranie: pierwszy polski slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt", thriller "Niewidzialny człowiek" oraz młodzieżową produkcję "Wierzę w Ciebie". W repertuarze znajdą się również produkcje, które na krótko zagościły na wielkim ekranie na początku 2020 roku: komedia "Swingersi", "365 dni", film biograficzny "Zenek" oraz "Najświętsze serce". Widzowie będą mogli zobaczyć również wielkie filmowe hity, jak: "Thor: Ragnarok", "Joker", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i więzień Azkabanu".26 czerwca do kin wejdzie przejmujący, skłaniający do refleksji i oparty na faktach dramat "Tylko sprawiedliwość". Natomiast już w lipcu na wielkim ekranie pojawią się: film biograficzny "Zdrajca", romans "Coś się kończy coś zaczyna", romans muzyczny "Na topie" i romans obyczajowy "#tuiteraz" oraz "Polowanie" z Emmą Roberts i Hilary Swank, a także długo wyczekiwany najnowszy film Christophera Nolana "Tenet".Multikino nie zapomniało o najmłodszych kinomanach. Na wielki ekran powróci animacja "Naprzód" i "Gang zwierzaków" oraz kultowy "Zwierzogród". Na początku lipcu w repertuarze znajdzie się film familijny "Czworo dzieci i coś", a od 24 lipca dla nieco starszych dzieci prawdziwą gratką będzie seans "Mulan", nowej aktorskiej wersji klasycznej animacji Disney'a z niesamowitymi wyczynami kaskaderskimi i pięknymi kostiumami. Ostatniego dnia lipca na kinowe ekrany zawita "Spongebob film: na ratunek".19 czerwca 2020 roku otwarte zostaną wybrane kina sieci Multikino: Poznań 51, Poznań Stary Browar, Poznań Malta, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Młociny, Zgorzelec, Pruszków. Pozostałe kina sieci Multikino wznowią działalność 3 lipca 2020 roku.