Luuka Luk z nowym singlem. "Działając niezależenie mogę być wierny swojej wizji" (wideo)

Redakcja Media2.pl

• Zajmuję się produkcją muzyki pod pseudonimem Luuka Luk. Jestem odpowiedzialny za wokal, teksty oraz aranżację wszystkich moich nagrań.

• Czy da się wybić w branży muzycznej działając samemu?

• Niedawno premierę miał jego singiel to singiel "End Of The Road"

Luuka Luk jest przykładem jak można samodzielnie i niezależnie działać w branży muzycznej. Jest to artysta, który od pięciu lat zajmuje się produkcją muzyczną. Jest nie tylko odpowiedzialny za wokale swoich utworów, ale także teksty i aranżację wszystkich nagrań. Wszystkie swoje muzyczne projekty realizuje samodzielnie. Nie posiada za sobą wytwórni płytowej czy managementu, ale jego obecność pokazuje, że mimo tego, jest się w stanie osiągać muzyczne cele.- podkreśla artysta.Nie od dziś wiadomo, że niektórzy artyści, który podpisali kontrakty z wytwórniami spotykali się później z nimi w sądzie. Takie umowy często są niekorzystne dla artystów, zaś niektórzy twierdzą, że to "pakt z diabłem".- twierdzi Luuka Luk.Luuka Luk sam zajmuje się produkcją swoich utworów. W wywiadzie dla allaboutmusic.pl przyznał, że ciągle szlifuje swoje umiejętności, tak aby były one na, jak najwyższym poziomie.. Największą nagrodą dla producenta jest, to jeżeli do słuchaczy trafi przekaz jego utworów i ich efekt końcowy. Wcześniejsze nagrania "Hungry Heart" oraz "Marvelous" zostały wyemitowane w kilku stacjach radiowych w Belgi, Holandii, czy we Włoszech. Artystę możemy również posłuchać na takich platformach społecznościowych, jak TikTok, gdzie wykonuje liczne piosenki na swoim ukulele. "W wolnej chwili uwielbiam uczyć się grać na ukulele, daje mi to radość i spokój. Jednak priorytetem jest kreowanie własnych nagrań".Aktualnie Luuka Luk prezentuje swój najnowszy utwór "End Of The Road". Jak tłumaczy artysta, singiel jest spokojniejszy od wcześniejszych kawałków i mówi o wybaczeniu.. W celu realizacji teledysku artysta współpracował z Bartoszem Podkowińskim, który brał udział w tworzeniu klipów Cleo, czy też Marty Gułaszewskiej.