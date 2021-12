Dołącz do bazy modelek lub skorzystaj z jej zasobów i zatrudnij hostessę

Materiał partnera

Agencja Infernal to rozbudowana baza modelek i modeli w różnym wieku, o zróżnicowanej urodzie, ale o równie wysokim poziomie zaangażowania i rzetelności w pracy. Przekonaj się dlaczego warto współpracować z profesjonalistami niezależnie od, czy projekt obejmuje sesję zdjęciową, pracę na wybiegu, działania o charakterze marketingowym lub inne.

Czym wyróżniają się modelki w Agencji Infernal?

Baza modelek (i nie tylko)

Jakich zleceń podejmują się modelki, hostessy i statystki z bazy modelek Infernal?

Jak przebiega casting do bazy modelek Infernal?

Podsumowanie

Wystarczy zajrzeć na stronę https://www.agencjainfernal.pl/ , aby przekonać się o wyjątkowej urodzie osób znajdujących się w bazie modelek rozbudowywanej od ponad 10 lat. Przykładamy szczególną uwagę do tego, aby klienci mieli możliwość współpracy z dziewczynami i kobietami różniącymi się:• wzrostem,• wagą,• kolorem oczu,• kolorem włosów,• rozmiarem biustu (miseczką),• wymiarami (mierzonymi w linii biustu, talii oraz bioder),• rozmiarami ubrań,• numerami obuwia.Nasze modelki mają też rozmaite znaki szczególne. Są po prostu różne, ale równie piękne i zaangażowane w powodzenie projektu, w którym biorą udział. Inny typ urody charakteryzuje modelki wybiegowe niż np. fotomodelki w branży beauty.Wygląd to jedno, ale baza modelek uwzględnia także inne, tak samo istotne kryteria, które bierzesz pod uwagę podczas poszukiwań właściwych kandydatek do projektu. Dlatego dostarczamy informacji m.in. na temat zainteresowań czy znajomości języków obcych. Znamy też dotychczasowe doświadczenie dziewczyn oraz ich deklaracje dotyczące obszaru ewentualnej aktywności (miasto zamieszkania / cała Polska / zagranica). Na etapie castingu weryfikujemy faktyczny wygląd i przygotowanie do wypełniania zadań typowych dla modelek wybiegowych czy fotomodelek.Dbamy o ścisłą selekcję kandydatek, aby niezależnie od wieku czy doświadczenia móc liczyć na ich pełen profesjonalizm. Od przeszło dekady udowadniamy naszym klientom, że pośredniczymy w nawiązywaniu owocnych, satysfakcjonujących współprac, przynoszących obopólne korzyści i profity.Agencja Infernal z Warszawy działa jako ogólnopolska baza modelek, ale każda osoba biorąca udział w castingu może wskazać inne obszary swojej potencjalnej aktywności zawodowej. Dlatego współpraca dotyczy modelek i fotomodelek, które mogą być jednocześnie:• hostessami,• tancerkami,• epizodystkami,• statystkami,• aktorkami.Łączenie zadań jest bardzo częstą praktyką. Przykładowo, komunikatywne fotomodelki są skłonne do pracy w roli hostess na eventach. Ktoś inny może szukać ciekawych doświadczeń zawodowych w pracy przed kamerą, np. dzięki epizodom w reklamach czy statystowaniu w filmach i serialach. Agencja Infernal daje wyjątkowe możliwości realizowania swoich pasji w profesjonalny sposób, a klienci ze świata mediów, marketingu i biznesu doceniają różnorodność zainteresowań i kompetencji modelek budujących portfolio firmy.Przekonaj się zatem, że poszukiwana modelka do sesji zdjęciowej czy do pracy na wybiegu bywa też świetną hostessą lub statystką. To istotne pod kątem rozbudowanych działań reklamowych, które w dzisiejszych czasach wymagają łączenia różnych aktywności i formatów.Dziewczyny z bazy modelek agencji Infernal biorą udział w m.in.:• sesjach zdjęciowych,• targach branżowych,• konferencjach,• pokazach mody,• eventach firmowych,• programach telewizyjnych,• reklamach,• akcjach promocyjnych,• degustacjach.Podstawą zgłoszenia do bazy modelek agencji Infernal z Warszawy jest wypełnienie internetowego kwestionariusza na stronie internetowej agencji. Należy podać w nim:• podstawowe dane osobowe,• wymiary ciała,• cechy urody,• dodatkowe informacje, m.in. na temat znajomości języków obcych, zainteresowań czy preferowanego obszaru pracy.Należy również określić chęć pracy np. w charakterze fotomodelki, hostessy czy aktorki. Osobna rubryka dotyczy otwartości (lub nie) na pozowanie nago - w aktach. Do zgłoszenia należy załączyć przynajmniej 3 zdjęcia o jak najwyższej rozdzielczości. Musi być na nich doskonale widoczna twarz i sylwetka. Dobrze, jeśli razem z formularzem prześlesz jeszcze inne zdjęcia wykonane w warunkach studyjnych lub na jednolitym tle.Zgłoszenia nie mogą zawierać fotografii o słabej rozdzielczości ani nieaktualnych. Zakrywanie twarzy okularami przeciwsłonecznymi, robienie zdjęć w lustrze czy amatorskie pozowanie np. w gronie znajomych, na wakacjach również stanowią podstawę do odrzucenia kandydatury. Aby zwiększyć swoje szanse w rekrutacji, należy po prostu podać autentyczne i aktualne dane, potwierdzone jak najlepszymi zdjęciami.Dołączenie do bazy modelek agencji Infernal stwarza perspektywę rozwoju w branży i otrzymania wielu ciekawych propozycji sesji zdjęciowych czy pokazów mody. Jest też okazją do zdobycia innych zleceń, np. w roli hostessy. Z kolei dla firm oraz instytucji poszukujących modelek i fotomodelek współpraca z doświadczoną i profesjonalną agencją jest okazją, aby szybko i na dobrych warunkach otrzymać wsparcie w rekrutacji najlepszych możliwych kandydatek, spełniających ściśle określone kryteria dotyczące wyglądu i kompetencji.