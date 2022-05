Eleganckie stylizacje ze spodenkami damskimi? Podpowiadamy, jak stworzyć stylowy outfit!

Materiał partnera

Jeśli dotychczas upalny sezon kojarzył Ci się wyłącznie z noszeniem podkoszulków i plażowych szortów, czas to zmienić. W tym artykule zinterpretujemy damskie spodenki na nowo - dzięki nam zechcesz wybrać się na imprezę z przyjaciółmi lub na spotkanie w dobrej restauracji w krótkich spodenkach. Jakie wybrać? Jakie stylizacje tworzyć? O tym poniżej!

Eleganckie stylizacje z krótkimi spodniami damskimi

Jakie dodatki do krótkich spodni damskich?

Eleganckie materiałowe spodenki damskie / Fot. materiały prasowe

Modne obuwie do spodenek latem

Różowe krótkie spodenki damskie w stylizacji sportowej / Fot. materiały prasowe

Jak łączyć kolory, by wyglądać elegancko?

Elegancja i szyk to nie tylko cechy charakterystyczne sukienek i garniturów. To także - co warto podkreślić - odpowiednio zestawione ze sobą dodatki, kolory i kroje, które łączą się jak puzzle w spójną i gustowną układankę. Latem, gdy słońce nie daje nam chwili wytchnienia i chcemy czuć się przewiewnie, wystarczy, że sięgniemy po eleganckie szorty damskie. Gdy chcemy dobrze prezentować się na spotkaniach rodzinnych i imprezach z bliskimi, doskonałym rozwiązaniem do białej bluzki lub koronkowego body okażą się krótkie czarne spodenki damskie..Warto postawić na klasykę i ponadczasowy charakter. Delikatna bransoletka, łańcuszek z wisiorkiem na szyi, subtelne kolczyki oraz obuwie typu espadryle, mokasyny lub skórzane półbuty wsuwane ze zdobieniami - to będzie strzał w dziesiątkę! Możemy również sięgnąć po białe krótkie spodenki damskie, zwiewną, elegancką bluzkę w kolorze pudrowego różu, a do tego sandałki na szpilce. Pamiętajmy wówczas o małej i gustownej torebce na pasku. Warto szukać modowych inspiracji w sieci - sporo ich znajdziesz pod tym linkiem: https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-damska_Krotkie-spodenki-damskie-9330.html W nadchodzącym sezonie do łask wrócą bluzki hiszpanki wdzięcznie odkrywające ramiona. Latem nie wahaj się odkrywać brzucha, nosząc modele cropped - o krótszym kroju. Aby jednak nadać stylizacji elegancji, koniecznie wybieraj spodenki damskie z podwyższoną talią.W zależności od kroju spodni powinno się wybrać inne obuwie, które odpowiednio rozłoży akcenty w naszej stylizacji. Krótkie szorty damskie w eleganckiej odsłonie doskonale zaprezentują się w towarzystwie mokasynów, balerinek, lekkich skórzanych sandałków ze zdobieniami oraz espadryli lub oxfordów. Jeszcze większy wybór mamy wtedy, gdy zamierzamy stworzyć luźniejsze kreacje, np. z jeansowymi spodenkami damskimi. Tutaj możemy szaleć do woli. Sneakersy, koturny, buty sportowe niskie, wysokie, a nawet szpilki lub klapki - wachlarz możliwości jest naprawdę spory! Do jeansowych spodenek pasuje niemal wszystko - ustalmy jednak, na jakim efekcie nam zależy. Chcąc stworzyć nieco bardziej elegancki look, postawmy na bezpieczne rozwiązanie w postaci sandałków na koturnie. Do tego lekka bluzka i zwiewny kardigan, który doda subtelności i gotowe - możesz ruszać na miasto!Nie bójmy się zabawy kolorami. Rok 2022 to czas barwy Very Peri. Jak wiadomo, fiolet jest stosunkowo odważny, ale przy odrobinie sprytu stworzy świetne stylizacje. Doskonale łączy się i kontrastuje z równie wyrazistymi odcieniami: może być to ochrowy, różowy, cytrynowy lub brąz. Zwolenniczkom delikatnych pastelowych stylizacji proponujemy brudny róż w towarzystwie bieli lub lekkiej szarości. Chcąc dodać sobie szyku, pamiętajmy o perfumach. Latem jednak nie powinny być one zbyt duszące i ciężkie: stawiajmy na cytrusowe, orzeźwiające nuty, które będą lekkim akcentem. Dodadzą nam klasy, nie męcząc jednocześnie nozdrzy w gorące popołudnia.