UPC Biznes: Pakiet Microsoft 365 Business Basic przez pół roku 0 zł

Łukasz Szewczyk

• UPC Biznes wraz z Microsoft wspierają firmy w transformacji cyfrowej i oferują kolejne rozwiązanie, które usprawni ich działania w sferze online

Pakiet Microsoft 365 Business Basic to zestaw narzędzi dostępnych na dowolnym urządzeniu, pozwalających na swobodną pracę nie tylko w biurze, lecz również z każdego innego miejsca. Oferowany pakiet to między innymi możliwość pracy na dokumentach tekstowych Word, arkuszach kalkulacyjnych Excel i prezentacjach PowerPoint w wersjach online, czyli bez konieczności instalowania oprogramowania. Dzięki temu nawet 300 użytkowników może jednocześnie pracować na jednej, aktualnej wersji pliku, bez potrzeby jego przesyłania.Pakiet Microsoft 365 Business Basic to również możliwość zarządzania i udostępniania plików w chmurze, dzięki przestrzeni dyskowej o pojemności 1TB w usłudze OneDrive dla Firm. Do dyspozycji klienta jest również profesjonalna skrzynka pocztowa klasy biznes w usłudze Microsoft Exchange z pamięcią 50 GB.Rozwiązanie Microsoft Teams pozwala na organizację konferencji audio, wideo czy prezentacje online w ramach zespołu i poza nim, na kontakt z rodziną i znajomymi oraz dzieci z nauczycielami czy kolegami. Dodatkowo, dzięki usłudze SharePoint, łatwo dzielić się informacjami, wiedzą i procesamiKlienci UPC Biznes już teraz mogą skorzystać ze wszystkich powyższych rozwiązań w ramach pakietu Microsoft 365 Business Basic bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy. Po upływie tego okresu opłata wyniesie 16 zł netto miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy.