1000 darmowych minut na rozmowy dla klientów T-Mobile na kartę i mix

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Matki T-Mobile przygotował dla klientów na kartę i MIX aż 1000 bezpłatnych minut na wykorzystania na rozmowy telefoniczne.

Dzień Matki to idealny moment, aby dłużej porozmawiać i nadrobić zaległości w rodzinnych opowieściach. Właśnie dlatego użytkownicy T-Mobile na kartę i MIX będą mogli odebrać 1000 bezpłatnych minut do wykorzystania na rozmowy komórkowe lub stacjonarne do wszystkich sieci w kraju na 3 dni. Promocję można aktywować od 25 do 27 maja 2020 roku do końca dnia.Z nowych benefitów mogą skorzystać klienci T-Mobile na kartę i mix. Aby aktywować darmowy bonus, należy wysłać SMS o treści: "MINUTY" na podany numer: 80401 - użytkownicy T-Mobile na kartę lub 80404 - abonenci MIX..Trzydniowe promocje dla klientów T-Mobile na kartę i MIX będą powtarzana cyklicznie z okazji różnych świąt i rodzinnych wydarzeń, aby użytkownicy operatora mogli swobodnie dzielić się ze sobą ważnymi chwilami.