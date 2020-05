TVN24 i TVN24 BiS oraz nowy pakiet News w Play Now i Play Now TV

Łukasz Szewczyk

• Play rozszerza ofertę pakietów telewizyjnych dla użytkowników Play Now i Play Now TV

• Wśród nowości TVN24 i TVN24 BiS

• Operator wprowadza do oferty nowy pakiet News

W dzisiejszych czasach codzienny dostęp do najnowszych informacji stał się szczególnie ważny, a programy informacyjne są jednym z głównych źródeł aktualnej wiedzy o wydarzeniach na świecie. Komórkowa sieć Play wprowadza do swoich oferty Play Now i Play Now TV nowy pakiet NEWS, a w nim stacje TVN24 i TVN24 BiS dostarczające aktualne wiadomości przez całą dobę.to pierwsza stacja informacyjna w Polsce, obecnie uznawana także za najbardziej opiniotwórczą. Z koleiposiada ofertę informacyjną dla osób zainteresowanych tematyką międzynarodową.W nowym pakiecie, Play oferuje także dostęp do kanału, który prezentuje doniesienia polityczne, biznesowe i finansowe, skupiając się europejskiej perspektywie. W ofercie znajduje się także nadawany globalnie brytyjski kanał informacyjno-publicystycznyorazspecjalizujący się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych.Pakiet News będzie dostępny w ceniedla wszystkich klientów korzystających z oferty Play Now lub PLAYNow TV Box. Klienci Play mogą włączyć nowy pakiet w dowolnym momencie, tak jak pozostałe pakiety Play Now. Rezygnacja także jest możliwa w każdej chwili. Pakiet można aktywować na TV BOX, w aplikacji mobilnej Play Now, na playnow.pl oraz w aplikacji Play24. Na dobry początek klienci Play Now i Play Now TV dostająPrzypomnijmy, że usługa PLAY Now TV to platforma streamingowa dająca dostęp do ponad 80 kanałów telewizyjnych oraz setek filmów, seriali, programów i bajek na żądanie w dowolnym miejscu i czasie.