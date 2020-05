Darmowe 10 GB od T-Mobile na Dzień Dziecka

Łukasz Szewczyk

• Sieć T-Mobile przygotowała trzydniową promocję dla klientów usług na kartę i abonentów MIX

Z okazji Dnia Dziecka sieć T-Mobile przygotowała prezent dla wszystkich, którzy potrzebują jeszcze więcej internetu mobilnego - zarówno do zrealizowania codziennych obowiązków, jak i miłego spędzania czasu wolnego, także na świeżym powietrzu.Klienci T-Mobile na kartę oraz abonenci MIX będą mogli skorzystać z darmowego pakietu. Pakiet będzie można aktywować poniedziałku (1 czerwca) do środy (3 czerwca 2020 roku) do końca dnia. W celu aktywacji pakietu należy wysłać SMS o treści: "TAK" na podany numer: 80401 - użytkownicy T-Mobile na kartę lub 80404 - abonenci MIX.