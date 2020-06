Orange startuje z 5G. Od lipca w zasięgu 6 mln osób

Łukasz Szewczyk

• Orange Polska w nadchodzących tygodniach rozpocznie pierwszy etap wprowadzania usług 5G dla swoich klientów.

• W zasięgu sieci 5G będzie prawie 6 mln użytkowników komórek.

- mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. -- dodaje.Pomarańczowy operator kończy modernizację sieci, która pozwoli na uruchomienie #hello5G na 1600 stacji bazowych. Będzie ona dostępna między innymiDo uruchomienia nowej usługi posłuży pasmo 2100 MHz, obecnie wykorzystywane głównie dla potrzeb 4G LTE. Dzięki prowadzonemu od dwóch lat refarmingowi i zmienionemu sposobowi zarządzania zasobami sieciowymi, operator mógł przeznaczyć część tego pasma na potrzeby #hello5G. To pierwszy etap budowy sieci 5G. Wraz z uruchamianiem kolejnych etapów, w oparciu o częstotliwości przeznaczone dla 5G w Europie, możliwości tej sieci będą coraz większe, zarówno dla zastosowań konsumenckich, jak i biznesowych.Pasmo 2100 MHz, wykorzystane teraz do uruchomienia sieci #hello5G, w przyszłości posłuży przy budowaniu kompleksowej, sieci 5G, pomagając m.in. poprawić jej zasięg wewnątrz budynków.Jednocześnie, Orange Polska intensywnie przygotowuje się do uruchomienia sieci 5G w pasmach wskazanych do tego na poziomie Unii Europejskiej, testując dostępne na rynku rozwiązania. Od jesieni 2019 r. trwają próby terenowe w paśmie 3,5 GHz, a od roku - w paśmie 26 GHz.