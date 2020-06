Play rozbudowuje sieć 5G. W zasięgu 53 miasta Polski

Łukasz Szewczyk

• 5G w sieci Play do końca czerwca obejmie swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości na terenie Polski. Dotyczy to zarówno dużych aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości. Sieć 5G w Play wykorzystuje pasmo 2100 MHz.

Po uruchomieniu pierwszej sieci 5G na terenie Trójmiasta Play kontynuuje rozbudowę i modernizację sieci w tej technologii. Efektem tego będzie udostępnienie 5G w 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych. Zasięgiem będą objęte zarówno duże aglomeracje miejskie m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław, jak i wiele mniejszych miejscowości, np.: Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo. Ponadto, Play stale rozbudowuje i modernizuje swoją sieć oraz obecnie posiada ponad 8100 stacji bazowych, z których powyżej 40% działa w standardzie 5G Ready zapewniając zasięg tej technologii ponad 50% populacji Polski.Sieć 5G oparta na częstotliwościach z pasma C oraz powszechna dostępność urządzeń końcowych w Polsce zapewni użytkownikom nową jakość korzystania z internetu mobilnego, którego zastosowania i wykorzystanie dynamicznie rośnie. Ostatnie miesiące pokazały, jak istotny jest dostęp do internetu. Możliwość zdalnej pracy, nauki oraz rozrywki stała się powszechnym standardem, a do jego utrzymania wymagana jest modernizacja i rozwój sieci komórkowych, aby ich zasięg i przepustowość wzrastały w odpowiedzi na zapotrzebowanie.- powiedział Jean Marc Harion, prezes sieci Play.Operator uważnie śledzi ostatnie wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia i deklaruje swoją gotowość do udziału w aukcji. Dla postępów w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym.