Netia pomaga zwiększyć zasięg domowych sieci

Łukasz Szewczyk

• Netia przygotowała dla swoich klientów ofertę różnego typu urządzeń, które pozwalają na zwiększenie zasięgu domowego dostępu do internetu.

W ofercie dodatkowej Netii znalazły się trzy typy rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie zasięgu sieci, w przypadku gdy wielkość lub konstrukcja biura lub domu/mieszkania ogranicza zasięg sieci WiFi routera dostępowego. Rozwiązania te pozwalają również na rozszerzenie domowej sieci WiFi np. na ogród. Klienci mogą wydzierżawić od Netii trzy różne typy urządzeń renomowanego dostawcy, firmy D-Link: PLC (tzw. internet z gniazdka), klasyczny wzmacniacz WiFi/extender oraz jego ewolucję, relatywną nowość na rynku - mesh.PLC (Power Line Communication), czyli internet z gniazdka, to zestaw startowy D-Link PowerLine AV2 1000/Gigabit. Jest on zgodny ze standardem HomePlug AV, co zapewnia stabilną i szybką transmisję danych poprzez sieć elektryczną z prędkością do 1 Gb/s. Transmitery mają niewielkie wymiary oraz dyskretna obudowę i wyposażone są w opatentowany tryb oszczędności energii, zapewniający do 85% mniejsze zużycie prądu. Instalacja odbywa się w trybie Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń (wystarczy wcisnąć jeden przycisk).Kompaktowe wymiary i dyskretny design ma też oferowany przez Netię wzmacniacz WiFi/extender D-LINK DAP-1620. Zasada jego działania sprowadza się do tego, że odbiera on sygnał WiFi routera, wzmacnia go i przesyła dalej do urządzeń odbiorczych. Sieć extendera niezależna jest od sieci routera, ma na celu zwiększenie jej zasięgu.Z kolei mesh (D-Link COVR-C1200) to system połączonych ze sobą "stacji" WiFi, które nieustannie ze sobą współpracują. Każde urządzenie mesh łączy się z następnymi i jest elementem jednolitej sieci WiFi. Oznacza to, że użytkownik przemieszczający się po mieszkaniu, cały czas korzysta z jednej sieci, choć jego smartfon czy laptop łączy się w praktyce z różnymi urządzeniami dostępowymi.Mesh to prostsza konfiguracja, mniejsze straty na sygnale, zarządzanie centralne, a przede wszystkim tworzy jedną wspólną sieć, którą można objąć dużo większą powierzchnię niż extenderem.Extendery i moduły systemu mesh mają porty Gigabit Ethernet, które pozwalają na podłączenie do nich dowolnego urządzenia przez kabel.Urządzenia, składające się na sieć mesh mają nieco większy rozmiar i nie są, tak jak PLC czy klasyczne extendery, montowane bezpośrednio w gniazdku elektrycznym.Koszt miesięcznej dzierżawy zestawów PLC i extendera/repeaterów, to 5 zł miesięcznie. Zestawy mesh są zaś dostępne w dwóch wariantach: 2 lub 3 urządzenia, w cenie odpowiednio 20 zł i 25 zł miesięcznie.