Nowe oferty z dekoderem T-Mobile. Miesiąc testowania bez zobowiązań, Netflix w pakiecie

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile wprowadza do swojej oferty dwa nowe pakiety z dekoderem - każdy z nich klienci będą mogli najpierw przetestować przez 30 dni, a następnie otrzymać zwrot kosztów abonamentu i dekodera, jeśli usługa lub urządzenie nie spełnią ich oczekiwań

Dekoder T-Mobile / Fot. T-Mobile

Przygotowane przez operatora rozwiązania umożliwiają dopasowanie treści do preferencji i potrzeb każdego użytkownika. W ramach opcji z usługąklienci otrzymają dekoder w promocyjnej cenie 49 zł (opłata jednorazowa za urządzenie), w połączeniu z miesięcznym abonamentem 9 zł przy umowie na 24 miesiące. Dekoder - oparty na platformie Android TV pozwala także na zintegrowanie w jednym miejscu najpopularniejszych aplikacji, dzięki czemu stanie się domowym centrum rozrywki. Warto również wspomnieć, że MagentaRozrywka Box umożliwia dostęp do 28 programów naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem anteny DVB-T.Z kolei osoby zainteresowane filmami i serialami od Netflix, takimi jak "Wiedźmin", "Dom z papieru" czy "Tyler Rake: Ocalenie", mogą wybrać zestaw: dekoder. W ramach tego zestawu klienci skorzystają z dostępu do serwisu w opcji umożliwiającej oglądania treści na dwóch urządzeniach równolegle w jakości HD. Koszt oferty to 49 zł miesięcznie przy umowie na 24 miesiące, z taką samą opłatą na start za urządzenie (49 zł).W każdej z opcji ofertowej T-Mobile umożliwia klientom przetestowanie usług i dekodera, a następnie rezygnację z jednoczesnym zwrotem kosztów urządzenia oraz abonamentu. Wystarczy, że użytkownik powiadomi T-Mobile o swojej decyzji w ciągu 30 dni od podpisania umowy.Dekoder w nowych ofertach od T-Mobile to więcej niż tylko programy naziemnej telewizji cyfrowej. Klienci znajdą tu również platformę Android TV wyposażoną w szereg aplikacji i gier, którą z łatwością obsłużą pilotem z funkcją wyszukiwania głosowego. Na dużym ekranie użytkownicy mogą korzystać z aplikacji takich, np. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Eleven Sports, Ipla, Tidal i wiele innych. Dodatkowo dzięki wbudowanej funkcji Chromecast dekoder umożliwia wyświetlanie filmów i zdjęć na ekranie telewizora. A jak wygląda obsługa urządzania? Dekoder jest na tyle intuicyjny, aby z łatwością mógł z niego korzystać każdy domownik.