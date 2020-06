T-Mobile uruchamia komercyjną sieć 5G. W zasięgu 6 mln osób

Łukasz Szewczyk

• Od wtorku (9 czerwca 2020 roku) klienci T-Mobile będą mogli podłączyć się do sieci 5G.

• Dzięki 1600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca technologia obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów osób

- powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.Od 9 czerwca do 5G od T-Mobile mogą przyłączyć się mieszkańcy Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Łącznie, do końca czerwca 2020 roku zasięgiem technologii objętych zostanie aż 6 mln osób w 46 miastach i miejscowościach całej Polski!Aby przyłączyć się do sieci 5G wystarczy urządzenie działające w technologii piątej generacji z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz oraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES.Dostęp do sieci 5G w T-Mobile jest obecnie całkowicie bezpłatny, a dodatkowo w przypadku planów MagentaBIZNES zniesione zostają limity prędkości transmisji danych.Dostęp do technologii 5G można uruchomić również przez aplikację Mój T-Mobile oraz będzie włączany klientom przy podpisaniu nowej umowy lub aneksu z telefonem 5G. Operator podkreśla przy tym, że wraz z rozwojem 5G powstawać będą dedykowane oferty, wykorzystujące zwiększający się potencjał nowej technologii.