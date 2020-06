Internet i telewizja 50 proc. taniej w Multimedia Polska

Łukasz Szewczyk

• Sieć Multimedia Polska wprowadziła na rynek usług telekomunikacyjnych ofertę, w ramach której usługi Internetu, telefonii i telewizji są oferowane w promocyjnej, o połowę niższej cenie.

"50% taniej" to oferta skierowana zarówno nowych klientów jak również do aktualnych abonentów Multimedia Polska, którzy dokupują usługi. W ramach promocji przez pierwsze cztery miesiące trwania umowy, klienci zapłacą jedynie połowę stawki promocyjnej opłaty abonamentowej.Operator przygotował również pakiet usług dodatkowych m.in. bezpłatny dostęp do platformy Multimedia GO, do prasy online w usłudze Publico (przez 14 dni), do 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do muzycznej platformy streamingowej TIDAL oraz w ofercie Supersprzętów m.in. głośniki JBL.Nośnikami wykorzystywanymi do promocji są witryny Biur Obsługi Klienta, siatki wielkoformatowe, billboardy, bannery internetowe i materiały drukowane.