T-Mobile odświeża ofertę dla biznesu

Łukasz Szewczyk

• Wraz z prowadzeniem usług 5G T-Mobile zmodyfikował ofertę dla firm.

Zmianie ulegnie jeden z popularniejszych wariantów oferty, czyli plan MagentaBIZNES L. Odświeżona MagentaBIZNES L pozwala na pobieranie danych bez limitu gigabajtów z prędkością do 200 Mb/s, a więc znacznie wyższą, niż dostępna dotychczas w tym wariancie 60 Mb/s.Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami, T-Mobile umożliwia wszystkim posiadaczom dowolnego wariantu MagentyBIZNES skorzystanie z sieci 5G bez dodatkowych opłat do końca roku. Dostęp do sieci piątej generacji zostanie uruchomiony automatycznie tym z klientów, którzy użyją swojej karty SIM w kompatybilnym urządzeniu działającym w technologii 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz. Dostęp do technologii 5G można uruchomić również przez aplikację Mój T-Mobile. W momencie aktywacji usługi zniesione zostaną także standardowe limity prędkości obowiązujące w MagencieBIZNES, tak by klienci mogli korzystać z sieci 5G z pełną dostępną prędkością.Posiadaczy starszych taryf biznesowych T-Mobile, którzy chcieliby spróbować możliwości, jakie daje nowa sieć 5G, operator zaprasza do zmiany dotychczasowego planu na ofertę MagentaBIZNES.