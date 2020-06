Prasowy Netflix w Plusie. Nielimitowany dostęp do gazet i czasopism w Publico24 Newsstand

Łukasz Szewczyk

• Publico24 Newsstand to wirtualny kiosk z e-gazetami i e-magazynami w jednym miejscu.

• Dostęp do wszystkich tytułów w ramach miesięcznej subskrypcji

• Od teraz klienci Plusa opłatę za dostęp do Publico24 Newsstand mogą dodać do swojej faktury i zapłacić razem z abonamentem

Publico24 Newsstand pozwala na nielimitowany dostęp do nowych oraz archiwalnych gazet i czasopism. Tytuły pogrupowane są w sekcje tematyczne: Sport i hobby, Wydarzenia i opinie, Lifestyle, Dom i wnętrza, Technologie, Biznes, Edukacja i Prasa lokalna, a w każdej jest tak duży wybór tytułów, że bez problemów można znaleźć dla siebie coś interesującego. Są tygodniki Wprost lub Do Rzeczy, czasopisma dla aktywnych jak Runners lub Women's Health, Glamour, Gala, National Geographic, Auto Motor i Sport, StartUp, Perkusista, Focus, czasopisma do nauki języków obcych oraz wiele innych. Oprócz tradycyjnego wydania w formacie PDF są one dostępne także w HTML5, co pozwala na szybszy dostęp i łatwiejszą nawigację. Aplikacja Publico24 Newsstand pozwala także na zapisywania gazet w pamięci telefonu czy tabletu, dzięki czemu można je czytać bez konieczności dostępu do Internetu.Płatność za dostęp czasopism w Publico24 Newsstand odbywa się w ramach miesięcznej subskrypcji, którą można uregulować w ramach usługi "Zapłać z PLUS". Wystarczy podczas zakładania swojego profilu użytkownika zaznaczyć tę opcję i podać swój numer telefonu w Plusie, a zostanie na niego wysłany specjalny kod PIN aktywujący usługę. Nowi użytkownicy przez pierwsze 14 dni otrzymają dostęp w prezencie za 0 zł, a pierwsza opłata w wysokości 19,99 zł miesięcznie zostanie naliczona dopiero po okresie próbnym. Z usługi mogą skorzystać klienci usług abonamentowych sieci Plus, którzy mają niezablokowaną możliwość dopisania płatności do rachunku.Usługa "Zapłać z PLUS" to wygodna forma płatności bez przekazywania informacji o karcie płatniczej czy kredytowej, czyli rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę oraz bezpieczeństwo. Płatności realizowane są dzięki rozwiązaniu DV Pass, które zapewnia Digital Virgo.