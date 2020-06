Pandemia nie zatrzymała 5G. Kraje UE dynamicznie rozwijają infrastrukturę kolejnej generacji

Łukasz Szewczyk

• Koronawirus nie wpłynął na spadek zainteresowania siecią 5G w Unii Europejskiej

• Kraje członkowskie aktywnie inwestują w rozwój infrastruktury, a operatorzy uruchamiają pierwsze oferty z dostępem do 5G.

• W Polsce do końca roku wszyscy operatorzy będą mieli w swojej ofercie abonamenty kompatybilne z telefonami z 5G

- wskazuje Susan Welsh de Grimaldo, dyrektor firmy analitycznej Strategy Analytics.W ramach odmrażania niemieckiej gospodarki po pandemii koronawirusa rząd kanclerz Angeli Merkel przeznaczy 130 mld euro na realizację pakietu stymulacyjnego. Środki te mają posłużyć do pobudzenia konsumpcji oraz sektora inwestycji. Część tej kwoty trafi do firm zajmujących się rozbudową sieci 5G. Niemiecki rząd liczy na to, że inwestycje m.in. w infrastrukturę nowej generacji pozwolą złagodzić skutki pandemii, której efektem są chociażby mniejsze wydatki na nowe smartfony.- przekonuje David Kerr ze Strategy Analytics. -Potencjał technologii 5G docenili również polscy operatorzy. Mimo iż Urząd Komunikacji Elektronicznej anulował aukcje pasm 5G, największe sieci komórkowe albo już oferują klientom dostęp do szybkiej infrastruktury sieciowej, albo przygotowują się do uruchomienia takiej usługi. W okresie przejściowym, do czasu przyznania nowych częstotliwości, polscy operatorzy będą świadczyć usługi 5G w ramach częstotliwości LTE.Największą liczbą nadajników przystosowanych do współpracy z urządzeniami 5G na polskim rynku dysponuje sieć T-Mobile, która uruchomiła 1600 stacji bazowych. Play ma obecnie do swojej dyspozycji 500 nadajników tego typu, a Polkomtel 100, choć firma zapowiada, że w najbliższej przyszłości uruchomi 600 nowych stacji bazowych przystosowanych do komunikacji w ramach sieci 5G. Jedynym dużym polskim operatorem, który na razie nie oferuje swoim klientom dostępu do 5G, jest Orange. Firma planuje wejść na ten rynek od 1 lipca i według wstępnych założeń w zasięgu jej infrastruktury 5G znajdzie się 6 mln obywateli.Tymczasem możliwość dostępu do technologii 5G dla wielu konsumentów może być przyczyną zmiany operatora.- wskazuje Susan Welsh de Grimaldo, dyrektor Strategy Analytics.Według firmy badawczej Research and Markets wartość globalnego rynku technologii 5G do 2025 roku wzrośnie do 251 mld dol. W najbliższych latach ma się on rozwijać w tempie blisko 97 proc. w skali roku.