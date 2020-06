Nowa oferta T-Mobile na kartę: Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 20 GB za 25 zł

Łukasz Szewczyk

• Nowy pakiet w T-Mobile na kartę

• Za 25 zł miesięcznie użytkownicy mają do dyspozycji nielimitowane rozmowy oraz SMS-y w kraju i w Unii Europejskiej, a także 20 GB

Nowy pakiet usług dostępny w T-Mobile to połączenie dwóch ofert operatora: nielimitowanych rozmów, SMS-ów i 10 GB za 25 zł na 30 dni oraz dodatkowego bonusu po doładowaniu za 25 zł w postaci 10 GB za darmo na 30 dni.Jak zyskać dodatkowe paczki internetu?W przypadku obecnych klientów należy zakupić doładowanie za minimum 25 zł poprzez aplikację "Mój T-Mobile" lub stronę doladowania.t-mobile.pl. Wówczas konto zostanie zasilone pierwszym 10-gigabajtowym pakietem danych do wykorzystania w ciągu 30 dni. Aby uzyskać drugie tyle, należy następnie aktywować ofertę "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł na 30 dni" na jeden z poniższych sposobów: wybierając właściwą opcję w aplikacji "Mój T-Mobile" lub za pomocą kodu ekspresowego *140*265# lub wysyłając SMS o treści START pod numer 469.W dwóch krokach można zyskać łącznie aż 20 GB danych. I co ważne, bonusowe 10 gigabajtów zasila konto użytkownika po każdorazowym doładowaniu kwotą 25 zł za pomocą aplikacji operatora lub wyżej podanej strony internetowej. Z kolei opcja rozmów i wiadomości bez limitu wraz z kolejną paczką internetu odnawia się w sposób cykliczny, po upływie 30 dni.