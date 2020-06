Łukasz Szewczyk

5G w Plushie / Sieć 5G dostępna dla użytkowników Plusha

Do grona klientów pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G - abonentów Plusa i Cyfrowego Polsatu dołączają użytkownicy Plusha. Klienci aktualnych ofert abonamentowych Plusha otrzymują promocyjnie możliwość korzystania z sieci najnowszej generacji, dzięki której będą mogli korzystać z szybkiego transferu danych. Maksymalna prędkość technologiczna sieci to 600 Mb/s.Dla użytkowników Plusha dostępne są także smartfony i routery obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a ich portfolio jest sukcesywnie rozbudowywane.Umożliwienie abonentom Plusha korzystania z sieci nowej generacji to kolejny krok w stronę jak najszerszego upowszechnienia technologii 5G. W zasięgu pierwszej w Polsce szybkiej sieci 5G znajduje się obecnie 900 tys. osób. Jednocześnie trwają już prace nad budową 5G w kolejnych miejscach. W ramach drugiej fazy wdrażania 5G, realizowana jest instalacja ponad 600 nadajników zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach, obejmujących zasięgiem ponad 2 mln osób. Znaczna część stacji powstanie do końca tego roku, a koniec drugiej fazy wdrażania sieci najnowszej generacji planowany jest na pierwsze miesiące 2021 r. Tym samym już w przyszłym roku z 5G będą mogły korzystać ponad 3 miliony osób. Planowana jest także rozbudowa sieci 5G na innych częstotliwościach oraz wprowadzenie dodatkowych technologii, które wpłyną na poprawę parametrów 5G i w jeszcze większym stopniu podniosą jakość usług mobilnych.