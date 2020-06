Nowa usługa VOD w TV Online w sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

• Od teraz oferta Vectra VOD jest dostępna także w serwisie i aplikacji mobilnej TV Online

• Dostęp do wideo na życzenie z poziomu przeglądarki internetowej oraz urządzeń mobilnych uzyskali wszyscy Klienci posiadający dowolną usługę od Vectry

Usługa VOD w TV Online zawiera niemal 13 tysięcy tytułów obejmujących pełnometrażowe filmy, seriale, programy, dokumenty i bajki. Vectra koncentruje się na poszerzaniu swojej kolekcji, dlatego co miesiąc do portfolio dołącza kilkaset nowych produkcji, w tym największe hity tuż po premierach kinowych, np.: "Małe Kobietki", "Zenek", "Sala Samobójców. Hejter", "Ptaki Nocy", a także najnowsza animacja studia Pixar "Naprzód". W bogatej ofercie biblioteki Vectra VOD nie brakuje także kultowych serii, takich jak: "Gwiezdne wojny" ("Star Wars") z ostatnim tytułem "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Bad Boys" z najnowszą produkcją "Bad Boys For Life" oraz najpopularniejsze animacje wszech czasów m. in. "Kraina Lodu" oraz "Kraina Lodu 2".Wraz z uruchomieniem usługi wideo na życzenie w TV Online zarówno aplikacja, jak i serwis zostały gruntownie odświeżone. Operator zainwestował w atrakcyjną wizualnie ekspozycję dostępnych tytułów, postawił także na intuicyjny interfejs oraz funkcjonalne i praktyczne rozwiązania, takie jak: wybór ścieżki językowej, funkcja automatycznego odtwarzania kolejnych odcinków serii, dostosowanie jakości wideo do dostępnej prędkości internetu, kontynuowanie oglądania rozpoczętego filmu na innym urządzeniu w ramach TV Online (czyli z wyłączeniem dekoderów) oraz możliwość personalizacji, w tym tworzenie listy ulubionych tytułów, widoczna lista wypożyczonych filmów (aktywne wypożyczenia i historia) oraz ustawienia kontroli rodzicielskiej. Z usługi VOD TV Online klienci mogą korzystać na dwóch urządzeniach jednocześnie, np. na laptopie i smartfonie lub tablecie. Usługa obsługuje treści w wysokiej jakości HD i 4K.Z usługi Vectra VOD mogli dotychczas korzystać jedynie posiadacze usługi telewizyjnej. Od teraz, w ramach VOD TV Online, jest ona dostępna dla wszystkich klientów, posiadających dowolną główną usługę operatora: telewizję cyfrową, internet stacjonarny lub mobilny,telefonię stacjonarną lub mobilną. Aby skorzystać z oferty VOD w TV Online wystarczy, w przypadku klientów posiadających już konto w TV Online i korzystających z usługi w przeglądarce internetowej, kliknąć w wybraną kategorię spośród dostępnych w pasku menu: "Filmy", "Seriale", "Dla dzieci". W przypadku użytkowników aplikacji mobilnej konieczne jest pobranie nowej wersji aplikacji. Abonenci Vectry rozpoczynający dopiero przygodę z serwisem i aplikacją TV Online powinni wejść na stronę tvonline.vectra.pl (podczas korzystania z usługi w przeglądarce internetowej) lub, w przypadku urządzeń typu smartfon i tablet, pobrać aplikację ze sklepu, a następnie zalogować się używając danych abonenckich zawartych w umowie. Aktualnie dostępna jest aplikacja dla systemu Android, już niebawemwystartuje także wersja dla iOS. Aby skorzystać z usługi wymagany jest dostęp do internetu.Standardowy koszt wypożyczenia najnowszego filmu w jakość HD bez reklam w VOD TV Online wynosi 17,90 zł. Bajki dostępne są już od 1 zł. Płatności za filmy wypożyczone w VOD TV Online na laptopie, smartfonie lub tablecie będą doliczane, tak jak w przypadku zakupu przez dekoder, do faktury za pozostałe usługi Vectra - to kolejne udogodnienie dla klientów, którzy nie muszą sięgać po karty kredytowe aby uiścić jednorazową opłatę.