60 GB na wakacje w Plusie i Plushu na kartę

Łukasz Szewczyk

• Komórkowa sieć Plus przygotowała specjalną ofertę na wakacje online

• Użytkownicy oferty na kartę Plusa i Plusha mogą korzystać z dodatkowych ekstra 60 GB na wakacje

Lato to zazwyczaj czas licznych wyjazdów i podobnie będzie zapewne i w tym roku. Specjalnie na ten okres Plus i przygotował promocję, dzięki której nie trzeba będzie martwić się o kończące się w telefonie pakiety internetowe.Z promocji "60 GB na wakacje" mogą skorzystać użytkownicy Plusa lub Plusha "na kartę". W ramach oferty można dostać trzy pakiety po 20 GB, przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni, a opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji."60 GB na wakacje" to promocja dla klientów taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. By z niej skorzystać należy:• posiadać aktywne konto,• posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty,• włączyć promocję krótkim kodem *136*11*0060# lub zalogować się do aplikacji Mobilny Plus Online i tam ją aktywować.Przyznane GB nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH, co jest rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie "Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid".Promocja "60 GB na wakacje" obowiązuje od 17 czerwca do 30 września 2020 r