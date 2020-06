Dwa miesiące bezpłatnego dostępu do cyfrowej Gazety Wyborczej dla klientów T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Klienci sieci T-Mobile mogą aktywować bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do pakietu podstawowego w ramach prenumeraty cyfrowej dziennika i korzystać z treści na Wyborcza.pl.

Od czwartku (18 czerwca 2020 roku) klienci sieci T-Mobile mogą skorzystać z kolejnej usługi na promocyjnych warunkach. Tym razem to dostęp do serwisów internetowych Gazety Wyborczej: Wyborcza.pl - z publikacjami m.in. z "Dużego Formatu", "Magazynu Świątecznego" czy "Ale Historii", Wysokieobcasy.pl oraz 24 serwisów lokalnych "Wyborczej". Z treściami dostępnymi na tych stronach użytkownicy będą mogli zapoznać sięza pomocą dowolnego urządzenia: komputera, tabletu lub smartfona.Aby skorzystać z kodu umożliwiającego aktywację usługi, należy zalogować się do aplikacji "Mój T-Mobile" i skopiować kod, który będzie tam dostępny do 2 lipca 2020 roku, a aktywować go można do 16 lipca. Następnie należy założyć konto w serwisie Wyborcza.pl, wpisać kod promocyjny i przez dwa miesiące korzystać bezpłatnie z dostępu do treści Gazety Wyborczej.Po tym czasie koszt usługi będzie wynosił 19,99 zł miesięcznie, jednak użytkownik może zrezygnować z subskrypcji na minimum 48 godziny przed zakończeniem okresu bezpłatnego.