Premiera Samsunga Galaxy A51 5G w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Do oferty Plusa dołącza Samsung Galaxy A51 5G z dostępem do komercyjnej szybkiej sieci 5G 2,6 GHz TDD.

• Nowa wersja modelu A51 z obsługą 5G jest dostępna wyłącznie w Plusie.

Smartfon z nowej edycji koreańskiego producenta został wyposażony w nowy, bardziej wydajny ośmiordzeniowy procesor i powiększoną w stosunku do poprzednika pamięć - 6 GB RAM, które pozwalają na szybkie i płynne przetwarzanie danych w sieci 5G. Nowy Galaxy A51 5G posiada również większą baterię 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania (15 W).Oglądanie transmisji wydarzeń sportowych czy ulubionego serialu w wysokiej rozdzielczości umożliwia niemal pozbawiony ramek 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-O z technologią Super AMOLED, która zapewnia imponującą wyrazistość i odwzorowanie barw. Funkcja Super Steady automatycznie stabilizuje materiał filmowy, dzięki niej smartfon nagrywa płynne i profesjonalne klipy wideo bez konieczności korzystania z gimbala. Za sprawą dostępu do technologii 5G nagrane "ciężkie" pliki wideo będzie można w krótkim czasie udostępnić w Internecie. Za bezpieczeństwo odpowiada platforma Samsung Knox i czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran Galaxy A51 5G.Samsung Galaxy A51 5G dostępny jest w Plusie za 99 zł na start i np. 36 rat po 56 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej. Polecane taryfy do 5G począwszy od zobowiązania w wysokości 70 zł miesięcznie pozwolą korzystać z możliwości, jakie oferuje sieć najnowszej generacji przez cały okres trwania kontraktu.Samsung Galaxy A51 5G w ofercie dla klientów biznesowych można nabyć za 99 zł z VAT na start i np. 36 rat po 56 zł z VAT za sprzęt. W ofercie Plus dla Firm polecaną taryfą do korzystania z sieci 5G jest abonament za 70 zł netto (86,10 zł z VAT) lub abonament za 75 zł netto (92,25 zł z VAT) z 85 GB/mies.W portfolio smartfonów obsługujących sieć najnowszej generacji w Plusie obok Samsunga Galaxy A51 5G znajdują się także: HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro i Motorola Edge.