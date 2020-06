Nowa oferta ochrony smartfonów i tabletów w T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Sieć T-Mobile wprowadziła do swojej oferty nowe warianty ubezpieczeń urządzeń mobilnych

• Wprowadzone opcje umożliwiają pełniejszą ochronę smartfona i tabletu

T‑Mobile zdecydował się na poszerzenie oferty ubezpieczeń, która pozwoli jego klientom zadbać o bezpieczeństwo sprzętu.W ramach pakietu Standard użytkownik może mieć pewność, że zabezpieczenie obejmie przypadkowe uszkodzenie sprzętu, jak również zalanie go wodą. Z kolei opcja Premium pozwoli na ochronę w wypadku kradzieży, pożaru, przepięcia prądu czy nieautoryzowanego użycia karty SIM. Oba warianty gwarantują bezpłatne urządzenie zastępcze na czas oddania do serwisu. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata, przy czym naprawy wykonywane są w Polsce. Ceny nowych wariantów ubezpieczenia zaczynają się już od 13,99 zł brutto miesięcznie.Oba pakiety stanowią uzupełnienie oferty T‑Mobile w zakresie ochrony ubezpieczeniowej urządzeń. Klienci nadal mogą zdecydować się bowiem na pakiet Basic, obejmujący uszkodzenie wyświetlacza i zalanie wodą oraz pokrycie kosztów szkody do 1000 zł.Dodatkowo T‑Mobile oferuje użytkownikom oferty ubezpieczeniowej dostęp do bezpłatnej aplikacji diagnostycznej, dzięki której sprawdzą stan techniczny swojego smartfona, w tym ekranu dotykowego czy głośników. Aplikacja pozwala także zweryfikować specyfikację posiadanego modelu.Ochronę ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia Urządzenia zapewnia AmTrust International Underwriters, a administratorem programu jest Digital Care.