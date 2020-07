Darmowe 3 GB w aplikacji Mój T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• W ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays T-Mobile oferuje swoim klientom darmowe 3 gigabajty internetu.

Tradycyjnie aktywacji promocyjnej oferty T-Mobile można dokonać w weekend - od piątku 3 lipca do niedzieli 5 lipca do końca dnia. Prezent w ramach akcji Happy Fridays skierowany jest do zarówno dla klientów indywidualnych korzystających z abonamentu w T-Mobile (taryfa T i T DATA), jak i dla użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) oraz na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).Osoby zainteresowane bonusem mogą odebrać go na dwa sposoby - w aplikacji "Mój T-Mobile" lub poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści "HF" na numer 80800. Następnie po zleceniu uruchomienia pakietu, w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania bezpłatnych gigabajtów. Abonenci operatora mogą korzystać z dodatkowych gigabajtów do momentu wystawienia kolejnej faktury, zaś klienci ofert na kartę oraz MIX przez tydzień.