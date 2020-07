Galaxy A31: Poczwórny aparat, pojemna bateria, funkcje premium

Łukasz Szewczyk

• Samsung zaprezentował nowy smartfon Galaxy A31

• Urządzenie wyposażono w wielofunkcyjny poczwórny aparat, duży wyświetlacz Infinity-U, potężną baterię o pojemności 5000 mAh oraz funkcje premium.

Samsung Galaxy A31 / Fot. Samsung

Zaprezentowany Galaxy A31 charakteryzuje się 6,4-calowym wyświetlaczem Super AMOLED Infinity-U, obudową o grubości zaledwie 8,6 mm oraz wąskimi ramkami.Urządzenie oferuje wielofunkcyjny zestaw aparatów. Główny, o rozdzielczości 48MP, zapewnia szczegółowe i wyraziste zdjęcia oraz filmy. Szerokokątny aparat 8MP z polem widzenia 123 stopni pozwala uchwycić więcej otaczającego nas świata, a kamera makro 5MP umożliwia wykonanie wyostrzonych zbliżeń. Aparat przedni o rozdzielczości 20MP pozwoli zrobić dobrej jakości selfie. Co więcej, wykorzystując kamerę głębi 5MP i funkcję Live Focus użytkownicy mogą zrobić zdjęcia z artystycznym efektem rozmytego tła.Dostępna w Galaxy A31 bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia odpowiednią moc, którą można wykorzystać do przesyłania strumieniowego, udostępniania oraz mobilnych rozgrywek. Dzięki wsparciu dla szybkiego ładowania o mocy 15W, nawet 30-minutowe, ładowanie sprawia, że smartfon będzie działał nieprzerwanie przez cały dzień.Galaxy A31 został wyposażony w zaawansowany, ośmiordzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM, a także technologię AI Powered Game Booster. Ponadto dysponuje 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o maksymalnie 512 GB.Galaxy A31 już od pierwszego uruchomienia jest chroniony przez Samsung Knox, system zabezpieczeń, działający na poziomie oprogramowania oraz podzespołów. Samsung Knox wspiera dodatkowo skaner linii papilarnych w ekranie zapewniając zaawansowane uwierzytelnianie biometryczne.Model Galaxy A31 będzie dostępny od lipca w kolorach Prism Crush Black oraz Prism Crush Blue.Specyfikacja:• Ekran: 6,4-calowy FHD+ (1080 x 2400) SUPER AMOLED Infinity-U• Aparat tylny:Szerokokątny: 48 MPix (F2.0),Ultraszerokokątny: 8 MPix (F2.2),Głębi: 5 MPix (F2.4)Makro: 5 MPix (F2.4)• Aparat przedni: 20 MPix (F2.2)• Wymiary: 159,3 x 73,1 x 8,6 mm• Procesor: Octa-core Mediatek MTK6768 (Dual 2,0 GHz + Hexa 1,7 GHz)• Pamięć: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, obsługa kart micro SD do 512 GB•Bateria: 5000 mAh (typowa), szybkie ładowanie 15 W• Biometria: skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy