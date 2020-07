"Zapłać z Plus" za bilety w aplikacji SkyCash

Łukasz Szewczyk

• Klienci usług abonamentowych Plusa mogą dodać do swojego rachunku telefonicznego kolejną usługę i od teraz w wygodny sposób płacić za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji SkyCash.

SkyCash to platforma płatności mobilnych, która pozwala na dokonywanie szybkich opłat przy pomocy telefonu. Można nią zapłacić m. in. za bilety komunikacji miejskiej. Klienci Plusa będą teraz mogli płatności za bilety komunikacji miejskiej uregulować nie tylko przez rachunek aplikacji lub kartą kredytową, ale również dodać je do swojej faktury i zapłacić razem z abonamentem za telefon.Płatność będzie realizowana w ramach usługi "Zapłać z Plus". Wystarczy tylko w aplikacji SkyCash wybrać tę opcję płatności i dokonać prostej autoryzacji przez podanie kodu z wiadomości SMS otrzymanej na swoim telefonie. Od tego momentu usługa "Zapłać z Plus" jest aktywowana jako źródło płatności i można w łatwy sposób kupić bilet komunikacji miejskiej w wybranym mieście obsługiwanym przez SkyCash.Z płatności obsługiwanych przez SkyCash za pomocą usługi "Zapłać z Plus" mogą skorzystać klienci usług abonamentowych sieci Plus, którzy mają niezablokowaną możliwość dopisania płatności do rachunku, a lista miast obsługiwanych przez aplikację SkyCash jest dostępna na stronie skycash.com.Rozwiązanie zostało wdrożone przez Grupę Digital Virgo we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Plus i operatorem płatności miejskich SkyCash Poland S.A, a płatności realizowane są dzięki rozwiązaniu DV Pass.