1000 minut na połączenia na Ukrainę w nowej promocji Plusa

Łukasz Szewczyk

• "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, 15 GB i 1000 minut na Ukrainę" to nowa promocja Plusa dla korzystających ze specjalnej oferty dedykowanej dla klientów z Ukrainy mieszkających w Polsce.

• Zawiera ona m.im. 1000 minut na połączenia do abonentów ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone i Lifecell

Plus od trzech lat posiada ofertę stworzoną specjalnie dla klientów z Ukrainy, którą w każdym roku modyfikuje i ulepsza. Teraz pojawia się w niej olbrzymia liczba minut na połączenia do najpopularniejszych ukraińskich sieci komórkowych. W promocji "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, 15 GB i 1000 minut na Ukrainę" za 35 zł klient otrzymuje 30-dniowy pakiet cykliczny obejmujący:• wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych;• wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych;• pakiet internetowy 15 GB na krajową transmisję danych;• 1000 minut na wykonywanie połączeń międzynarodowych na numery komórkowe z Polski na Ukrainę do abonentów sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone i Lifecell.Dodatkowo, po doładowaniu, klient otrzyma ekstra GB oraz darmowy transfer na jedne z najpopularniejszych aplikacji mobilnych na świecie, czyli Facebook i Messenger oraz Viber cieszący się dużą popularnością w Europie Wschodniej m.in. właśnie na Ukrainie.Z oferty można skorzystać kupując starter oferty prepaid w sieci Plus, oznaczony specjalną owijką w języku ukraińskim. Mogą też z niej skorzystać obecni klienci korzystający z taryf Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush. Wystarczy ją włączyć przez wysłanie na numer 80988 bezpłatnego SMS-a o treści 35.