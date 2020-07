Własny prąd, niższe rachunki. Grupa Polsat startuje na rynku fotowoltaiki

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat wkracza na rynek fotowoltaiki.

• Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką ESOLEO przez firmę Alledo z Grupy Polsat, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

• Użytkownicy nowej oferty będą mogli produkować swój własny prąd i obniżyć rachunki za prąd nawet o 95%.

- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.Każdy, kto posiada dom i płaci miesięcznie za prąd ok. 250 zł, korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej przez przynajmniej kilkanaście lat, może zaoszczędzić nawet 100 000 zł. Każdy może skorzystać z 5000 zł dotacji z rządowego programu Mój Prąd - prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp. Dodatkowo można skorzystać z tzw. ulgi podatkowej termomodernizacyjnej dla osób fizycznych.ESOLEO to marka firmy Alledo Sp. z o. o., należącej do Grupy Polsat. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych: montaż; ubezpieczenie na 3 lata w cenie; internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie; 15 lat wsparcia technicznego.Całość inwestycji realizowana jest "pod klucz" łącznie z przygotowaniem za klienta niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniem do sieci energetycznej. W ramach współpracy z ESOLEO, klient może też otrzymać kredyt na inwestycję w ramach specjalnych ofert banków.Elementy instalacji ESOLEO, czyli falownik i moduły, dostarczane są przez światowych liderów. Bezpieczny i niezawodny falownik zapewnia największy dostawca falowników na świecie firma HUAWEI, natomiast ultrawydajne moduły fotowoltaiczne wyprodukowane są przez TALESUN, firmę z pierwszej 10 światowego rankingu TIER 1 Bloomberga, który potwierdza wysoką jakość produktów.Wszystkie instalacje fotowoltaiczne ESOLEO zostały zaprojektowane i przetestowane przez inżynierów, ekspertów od technologii fotowoltaicznej, we współpracy z renomowanymi producentami komponentów.Oferta ESOLEO będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu.