Krzyżówki Gazety Wyborczej dostępne w aplikacji mobilnej

Łukasz Szewczyk

• "Krzyżówki Gazety Wyborczej" są dostępne bezpłatnie na urządzenia z systemem iOS lub Android.

Do dyspozycji użytkowników są krzyżówki klasyczne, tematyczne i niestandardowe jolki, znane już dobrze czytelnikom Gazety Wyborczej. Zadanie można wybrać samemu lub zdać się na los dzięki opcji Wylosuj krzyżówkę. Rozwiązywanie krzyżówki można przerwać w każdej chwili i przejść do kolejnej, automatycznie zapisując swoje dotychczasowe odpowiedzi.Pracę nad łamigłówkami ułatwiają specjalne funkcjonalności, m.in. możliwość uzyskania podpowiedzi czy sprawdzenia poprawności hasła oraz oznaczenie niewłaściwie wpisywanych liter. W razie wątpliwości użytkownicy aplikacji zawsze mogą sięgnąć do Pomocy. Oprócz tego, codziennie w aplikacji pojawia się dodatkowa podpowiedź - to hasło, które jest rozwiązaniem w jednej z krzyżówek.- mówi Aleksandra Karpińska-Gugała, Product Owner aplikacji mobilnych Gazety Wyborczej. -"Krzyżówki Gazety Wyborczej" są dostępne bezpłatnie w sklepach App Store (iOS) lub Google Play (Android) Aplikację przygotował zespół rozwoju produktu "Gazety Wyborczej" (za projekt odpowiada Marta Rutkowska - UX Designer "Gazety Wyborczej"), a jej pierwsza wersja została udostępniona użytkownikom w kwietniu br. Obecnie do pobrania jest najnowsza wersja aplikacji, systematycznie rozszerzana o kolejne krzyżówki.