TV Puls i Puls 2 poszerzają telewizyjną ofertę Play

Łukasz Szewczyk

• Play rozszerza pakiet Podstawowy Play Now i Play Now TV o dwa nowe kanały - TV Puls i PULS 2.

• Są one dostępne już od dzisiaj, dla wszystkich użytkowników telewizji operatora

Play Now to platforma telewizyjna dostępna w aplikacjach mobilnych, urządzeniach opartych na Android TV, na playnow.pl oraz z dekoderem w ofercie Play Now TV. Pakiet Podstawowy w Play Now oferuje w cenie abonamentu dostęp do programów sportowych, filmowych, serialowych, dziecięcych, popularno-naukowych oraz rozrywkowych, m.in. Eleven Sports 3, TNT, HISTORY, Paramount Channel, Nicktoons czy Comedy Central. W ofercie Play Now TV, czyli z dekoderem TV Box, abonenci mogą oglądać jeszcze więcej kanałów, w tym National Geographic, FOX czy Disney Channel. Od 30 lipca oba te pakiety wzbogacają się o dwa ogólnopolskie kanały uniwersalne TV Puls i Puls 2, których nadawcą jest Telewizja Puls - trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce.Kanał TV Puls oferuje bardzo bogaty program dla całej rodziny, w tym codziennie o 20:00 i w weekendy premierowe hity filmowe z plejadą gwiazd, światowe seriale, najlepsze animacje, dokumenty, produkcje własne - seriale: nagrodzony trzykrotnie Telekamerą Tele Tygodnia "Lombard. Życie pod zastaw", "Rodzinny interes" i "Reporterzy. Z życia wzięte", rozrywkowy show "Gra Muzyka", "Następny proszę!" oraz transmisje z największych ogólnopolskich wydarzeń artystycznych.Puls 2 to kanał z bardzo bogatą i atrakcyjną ofertą programową, ze szczególnym uwzględnieniem widzów najmłodszych i ich rodziców. Z początkiem marca br. zostało uruchomione na PULS 2 wielogodzinne pasmo Puls Kids, które prezentuje najlepsze światowe animacje m.in. "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot", "Marta mówi", "Psi Patrol", "Mustang: Duch wolności". Od tego momentu PULS 2 w ramach nadawanego pasma pozostaje liderem oglądalności wśród dzieci w grupie wiekowej 4-12 lat. Codziennie po godzinie 20:00 PULS 2 zaprasza dorosłych widzów na najlepsze seriale polskie i zagraniczne, programy rozrywkowe oraz filmy fabularne.