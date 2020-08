16 proc. internautów robi zakupy spożywcze w sieci

Łukasz Szewczyk

• Żywność to jedna z kategorii zakupów internetowych, która najmocniej zyskała w czasie lockdownu.

• Zgodnie z badaniem "Omni-commerce. Kupuję wygodnie" Izby Gospodarki Elektronicznej zakupy spożywcze w sieci robi 16 proc. internautów, czyli o 6 pkt proc. więcej niż rok temu.

Marcowe badanie "E-commerce w czasie kryzysu 2020" wskazuje, że już na początku kwarantanny aż 38 proc. internautów zdecydowało się zrobić zapasy produktów codziennych, spożywczych i leków właśnie w sieci. To sprawiło, że branża musiała szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Widać to chociażby po zwiększeniu zasięgu - dotąd podstawowe artykuły żywnościowe można było zakupić w internecie przede wszystkim w Warszawie, obecnie jest to możliwe niemal w całej Polsce.- mówi agencji Newseria Biznes Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej. -Konsumenci uznali, że to właśnie sieci spożywcze najlepiej poradziły sobie z pandemią i dostosowały się do nowych realiów. Według badania "Omni-commerce. Kupuję wygodnie" 71 proc. kupujących produkty spożywcze online jest zadowolonych z ich dostępności, podczas gdy w marcu było to jedynie 41 proc. Żywność to niejedyna branża, w której sprzedaż w dużej mierze przeniosła się do internetu.- mówi ekspertka.Jak pokazuje badanie e-Izby, już 72 proc. polskich internautów robi zakupy w sieci (o 15 pkt proc. więcej niż rok temu). Mniej więcej co czwarty zaczął kupować przez internet właśnie przez pandemię.- podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska.Jedynie 17 proc. badanych wskazało sklepy stacjonarne jako ulubione miejsce zakupów, a ich popularność spadła o 5 pkt proc. względem zeszłego roku. Są one najpopularniejsze wśród konsumentów najstarszych, w wieku 55+, w grupie młodszej (45-54 lata) było to już tylko 17 proc. respondentów.Na skutek pandemii nieco osłabła popularność zakupów wielokanałowych, czyli kiedy konsument podczas procesu zakupowego zmienia kanały, np. w sieci poszukuje inspiracji, porównuje oferty, a dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym, albo kupuje towar online, a odbiera go w sklepie. Jednak ten trend będzie w długim terminie coraz silniejszy.- mówi prezes e-Izby.Elementem przewagi konkurencyjnej jest nie tylko wielokanałowość, lecz także możliwość wyboru spośród wielu metod płatności. Na polskim rynku wachlarz opcji jest najszerszy - za towary kupione w e-sklepach można płacić szybkim przelewem, BLIK-iem, kartą, przelewem tradycyjnym, a nawet gotówką.- dodaje Patrycja Sass-Staniszewska.