Usługi UPC Polska w nowych lokalizacjach

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska startuje w nowych lokalizacjach, rozpoczynając świadczenie usług na sieciach światłowodowych wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z internetu UPC Polska, usług mobilnych i szerokiej oferty urządzeń korzystać mogą już klienci w nowych lokalizacjach w województwach: wielkopolskim, lubelskim i dolnośląskim. W ciągu kilku tygodni UPC zaoferuje tam również usługi telewizyjne. W sumie, dzięki dotychczas podpisanym przez UPC umowom z partnerami, zasięg operatora powiększy się z obecnych 3,5 mln o dodatkowe 1,7 mln gospodarstw domowych do 2023/2024 roku.- mówi Bogdan Bucurei, CMO UPC Polska.Klienci na nowych terenach mogą skorzystać z oferty internetu w czterech wariantach prędkości: 100 Mb/s, 300 Mb/s, 600 Mb/s oraz 1Gb/s z nowoczesnym modemem Connect Box gwarantującym stabilne połączenie. Trzy najwyższe prędkości dostępne są w opcjach łączy symetrycznych i kosztują odpowiednio 49,99 zł, 59,99 zł, 69,99 zł oraz 79,99 zł miesięcznie w wersji solo (do powyższych cen należy doliczyć opłatę za utrzymanie łącza internetowego w sieci partnera technicznego OSD).Dodatkowo, do usługi internetowej, klienci mogą dobrać jeden z pakietów TV GO: HBO GO, Polsat Sport Premium czy Polsat Sport Premium + Eleven Sport Premium (19,99 zł miesięcznie), a także Filmklub (14,99 zł miesięcznie).Do każdej z usług internetowych można dobrać usługę mobilną za darmo przez 3 miesiące i ze zwiększonym pakietem danych do końca roku w prezencie. W tej opcji pakiety Comfort i VIP, oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS w Polsce, oferują do końca roku powiększone do 50 i 100 gigabajtów pakiety danych. Klienci mogą skorzystać ze zniżek rodzinnych - każda dodatkowa karta SIM to rabat w wysokości 5 zł. Można także skorzystać z dedykowanej oferty urządzeń: smartfonów, telewizorów i routerów LTE w promocyjnych cenach.